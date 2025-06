Ethiopie: Cérémonie de clôture du projet cuir de l'ONUDI, sept ans après sa création

Addis-Abeba — Une cérémonie de clôture du projet cuir de l'ONUDI, lancé il y a sept ans et visant à améliorer la durabilité et la compétitivité du secteur du cuir en Éthiopie, s'est tenue aujourd'hui.

S'exprimant à l'occasion, Milkesa Jagema, directeur général de l'Institut de développement de l'industrie manufacturière, a noté que le projet a aidé les communautés, créé des emplois et amélioré la qualité des peaux brutes.

« Le projet cuir de l'ONUDI a été un catalyseur de changement, renforçant nos capacités nationales, autonomisant les communautés et jetant les bases solides de la création d'emplois durables tout au long de la chaîne de valeur des loisirs », a-t-il indiqué.

Aurelia Patrizia Calabro, cheffe de projet LISEC de l'ONUDI et directrice du SSP de la Division de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, a souligné que le projet visait à améliorer le secteur du cuir en Éthiopie en le rendant durable et compétitif.

Selon Calabro, le projet a permis d'améliorer la qualité des cuirs et peaux grâce à des machines d'abattage modernes et de créer des supports de formation pour l'assurance qualité et les chaussures. L'usine de maroquinerie de Modjo a également été modernisée pour aider les jeunes chômeurs à créer leur entreprise, favorisant ainsi la sécurité au travail et la participation des femmes.

Quatre tanneries éthiopiennes ont bénéficié d'une assistance pour obtenir la certification internationale du Leather Working Group (LWG). ELICO Awash et ELICO Abyssinia Tanneries ont obtenu la certification Or ; Batu Tannery a obtenu la certification Argent, et Colba Tannery est actuellement en attente d'une évaluation par les pairs suite à son audit.

Elle a souligné que cela porte à six le nombre de tanneries conformes au LWG en Éthiopie, portant ainsi le nombre total à dix en Afrique.

De plus, un laboratoire satellite régional a été installé à Modjo afin d'améliorer les services d'essais locaux et de soutenir l'assurance qualité, conformément à la future initiative du Parc du Cuir de Modjo.

Au-delà de la technologie, la production de connaissances et le renforcement des capacités ont été prioritaires, a ajouté Mme Calabro.

Pour sa part, Mercedes Marine Nortes, de la délégation de l'UE en Éthiopie, a déclaré que les bonnes pratiques et les enseignements tirés de ce projet continueront d'inspirer et d'éclairer le développement futur de la chaîne de valeur du cuir en Éthiopie, notamment en matière de production responsable, de durabilité environnementale et de création d'emplois inclusifs.

Elle a souligné que l'UE est bien consciente des défis importants qui subsistent.

Nortes a finalement noté que « le secteur du cuir éthiopien recèle un énorme potentiel de croissance et d'investissement, notamment en matière de création d'emplois de qualité pour sa jeunesse croissante.