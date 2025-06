Soudan: Le sous-secrétaire du ministère de la Santé salue la maîtrise du choléra à Khartoum en un temps record

Le Centre Fédéral des Opérations d'Urgence a tenu sa première réunion à Khartoum examinant les conditions sanitaires dans le pays, les interventions de divers départements pour faire face aux épidémies, ainsi que les rapports des services d'urgence dans les États de Kasala, Gezira, Khartoum et Sennar, ainsi que les activités des partenaires, notamment l'OMS et le Fonds koweïtien d'aide aux patients.

Le sous-secrétaire du ministère fédéral de la Santé Dr Haitham Muhammad Ibrahim a fait face à l'épidémie de Choléra dans l'État de Khartoum avec de grandes réalisations, en les aidant à la réduire et à arrêter sa propagation en un temps record grâce à des interventions.

Il a fait l'éloge des équipes de travail et a demandé que davantage d'efforts soient déployés pour lutter contre l'épidémie dans les États du Kordofan et du Darfour.

En outre, la réunion a examiné les rapports sur la situation épidémiologique du choléra, qui ont confirmé l'enregistrement cumulé de 21563 cas, dont 388 décès, catégorisant la baisse du taux d'infection au cours de la semaine dernière en enregistrant seulement 309 cas, y compris un décès, attribuant cela aux efforts déployés par la santé, les organisations et la société civile.

Le rapport sur la santé environnementale et le contrôle alimentaire avait noté les activités menées pendant les vacances de l'Aïd al-Adha y compris la chloration de l'eau et le transport des déchets dans un certain nombre d'États.

Le rapport sur la promotion de la santé fait référence aux activités menées dans un certain nombre d'États pendant les vacances, notamment des avis dans les mosquées, des conseils collectifs et individuels, des discussions et dialogues communautaires, ainsi que des messages dans les médias et les réseaux sociaux.

Le rapport d'approvisionnement a confirmé la disparité dans la disponibilité des médicaments, des consommables et des solutions dans les magasins du Fonds national pour les fournitures médicales dans les États, en plus de l'approvisionnement d'un certain nombre d'organisations au profit de certains États.

Bien que le rapport du Laboratoire de santé publique ait conclu en examinant de nombreux échantillons de choléra et de dengue, soulignant qu'il y aura plusieurs défis. /AfA