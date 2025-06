Soudan: Le ministère des Finances remplit son engagement et présente au premier ministre le troisième rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable

Le ministère des Finances et de la Planification économique s'est engagé à respecter le calendrier convenu précédemment pour livrer en temps voulu le troisième rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable aux autorités. Il a déclaré cela en soumettant le rapport au Premier ministre M. Kamil Idris.

Dr. Muhammad Bashar, sous-secrétaire de la planification au ministère-dans un communiqué de presse tenue au siège du ministère que le rapport contenait des informations et des données précises pour chaque secteur, en se concentrant sur les objectifs qui représentent les priorités actuelles du Soudan, représentés par (sécurité alimentaire, santé, éducation, eau, électricité)

Les rapports sectoriels reflétaient également les priorités de la reconstruction et comment sa mise en œuvre et la mobilisation des ressources internes et externes, y compris les subventions et les prêts.

Il est à noter que les rapports volontaires dans le monde entier doivent refléter la position des pays dans la mise en œuvre de tous les objectifs de développement durable (2015-2030). Alors que les Nations Unies ont traditionnellement mis l'accent chaque année sur cinq objectifs, les objectifs pour l'année en cours se concentrent sur : la bonne santé et le bien-être, l'égalité des sexes, le travail et la croissance économique, la vie sous l'eau, et l'établissement des partenariats nécessaires pour atteindre les objectifs.