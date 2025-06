Nigeria: Des accords passés avec des groupes armés dans l'État de Katsina suscitent peu d'espoir

Au nord-ouest du Nigeria, en proie à la violence des groupes criminels, des accords ont été passés ces derniers jours dans les collectivités locales de Jibia, Batsari et DanMusa. Selon le commissaire à la sécurité intérieure du gouvernement de l'État de Katsina, des chefs locaux ont accepté de déposer les armes. Alors que ce n'est pas la première fois que de tels accords sont conclus, ils tiennent rarement. Les autorités mettent les concernés en garde contre le non-respect de leurs engagements.

Les autorités de l'État de Katsina ont mis les chefs locaux en garde : ces derniers doivent tenir leurs promesses de déposer les armes et de revenir à la vie civile, sous peine d'être poursuivis et d'encourir des sanctions sévères, disent-elles.

Selon l'analyste senior de l'International Crisis Group (ICG), Nnamdi Obasi, ce n'est pas la première fois que de tels accords sont passés et « dans presque tous les cas, ils ont été rompus ». Le chercheur insiste que ces accords ne suffiront pas à ramener la sécurité sans investissements à la fois sur le plan sécuritaire et du développement, d'autant plus que « les bandits », comme les groupes armés sont appelés localement, « attendaient bien plus que ce que le gouvernement avait à offrir, notamment des écoles pour leurs enfants ».