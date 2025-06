TLDR

La société DisrupTech Ventures, basée en Égypte, a réalisé son premier investissement en Afrique subsaharienne en soutenant la start-up agro-financière nigériane Winich Farms.

L'accord signale l'intérêt croissant des sociétés de capital-risque transfrontalières pour la numérisation de l'agriculture en Afrique.

L'entreprise vise à s'étendre à d'autres pays africains et à explorer les possibilités d'exportation dans la région MENA.

DisrupTech Ventures, basée en Égypte, a réalisé son premier investissement en Afrique subsaharienne en soutenant la startup agro-fintech nigériane Winich Farms dans le cadre de son tour de pré-série A. Cette opération témoigne de l'intérêt croissant des sociétés de capital-risque transfrontalières pour la numérisation de l'agriculture en Afrique.

Winich Farms, basée à Lagos, exploite une plateforme numérique qui met en relation plus de 180 000 petits exploitants agricoles avec des transformateurs et des détaillants. Cette plateforme permet aux agriculteurs de contourner les intermédiaires, de regrouper leurs produits par l'intermédiaire de réseaux d'agents et d'accéder aux paiements numériques par l'intermédiaire des cartes Winich. Ces cartes permettent d'enregistrer les transactions, augmentant ainsi l'éligibilité des agriculteurs au crédit.

Winich est présent dans 29 des 36 États du Nigeria et propose également des crédits directs et des services de conseil dans le cadre de partenariats tels que celui conclu avec l'Agence de développement de la recherche agricole de Kebbi. La société vise à s'étendre à d'autres pays africains et à explorer les possibilités d'exportation dans la région MENA.

Points clés à retenir

L'agriculture reste l'épine dorsale de nombreuses économies africaines, mais la plupart des petits exploitants agricoles restent déconnectés des chaînes d'approvisionnement formelles et de la finance. Au Nigéria, l'agriculture représente plus de 20 % du PIB, mais l'accès limité aux marchés et au crédit freine la productivité.

Des plateformes comme Winich comblent ce fossé en combinant la technologie logistique, les paiements numériques et l'évaluation du crédit pour intégrer les acteurs informels dans l'économie formelle. Cette tendance reflète une évolution plus large de la fintech africaine, qui va au-delà des consommateurs urbains pour combler des lacunes structurelles profondément enracinées dans les économies rurales. En intégrant les paiements, la collecte de données et la distribution, les agri-fintechs peuvent renforcer la sécurité alimentaire et les revenus ruraux.

Pour des investisseurs comme DisrupTech, cela représente un point d'entrée à fort impact dans les écosystèmes frontières. Le modèle de Winich, qui évite une logistique lourde en actifs en s'appuyant sur des réseaux d'agents, s'aligne également sur des stratégies de croissance soucieuses des coûts. À mesure que les blocs commerciaux africains approfondissent leur intégration et que la demande alimentaire intra-africaine augmente, de telles plateformes pourraient façonner la prochaine phase de transformation agricole du continent.