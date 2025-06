Afrique du Nord: Octane lève 5,2 millions de dollars pour numériser les dépenses des flottes dans la région MENA

TLDR

La plateforme égyptienne de paiement de flotte Octane a levé 5,2 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Shorooq Partners, Algebra Ventures et SC Holding.

Octane propose un portefeuille numérique en boucle fermée qui centralise toutes les dépenses liées à la flotte - carburant, entretien, pièces détachées, etc.

Ce capital permettra à Octane de développer sa technologie, d'étendre son réseau d'acceptation et d'alimenter sa croissance en Égypte et dans la région MENA.

La plateforme égyptienne de paiement de flotte Octane a levé 5,2 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Shorooq Partners, Algebra Ventures et SC Holding. Ces fonds serviront à soutenir le développement technologique d'Octane, à étendre son réseau d'acceptation et à alimenter sa croissance en Égypte et dans la région MENA.

Fondée en 2022, Octane propose un portefeuille numérique en boucle fermée qui centralise toutes les dépenses liées aux flottes - carburant, entretien, pièces détachées et autres - au sein d'une plateforme unique. Le système prend en charge les contrôles en temps réel, l'analyse et la détection des fraudes, aidant les opérateurs de flotte à réduire les coûts et à gagner en visibilité financière.

Le réseau d'Octane couvre 2 400 stations-service et 400 points de vente de GNC en Égypte. Sa plateforme est utilisée par plus de 1 600 entreprises qui gèrent une flotte combinée d'environ 250 000 véhicules. Des capacités de recharge de véhicules électriques sont en cours d'expérimentation, l'entreprise se préparant à une évolution de la demande d'énergie pour la mobilité.

Ce tour de table permet à Octane d'étendre son infrastructure et ses capacités d'IA, dans le but de rationaliser les paiements logistiques et d'optimiser les opérations pour les entreprises de la région.

Points clés à retenir

Octane s'inscrit dans une tendance mondiale croissante à la numérisation des dépenses B2B en matière de flotte et de logistique. Alors que la mobilité des consommateurs a subi une transformation numérique, les flottes d'entreprises dans les marchés émergents sont restées à la traîne en raison de la fragmentation des systèmes de paiement, du manque de transparence et de l'exposition élevée à la fraude.

Des homologues mondiaux tels que Corpay et WEX ont prouvé que la centralisation des dépenses de flotte - en particulier le carburant et l'entretien - peut permettre de réaliser des économies significatives et d'améliorer l'efficacité. Aux États-Unis, de nouveaux acteurs comme Coast et Fleetio développent des solutions numériques qui reflètent l'approche d'Octane en Égypte. Dans la région MENA, la hausse des prix du carburant et des coûts logistiques a contraint les opérateurs de flottes à rechercher un meilleur contrôle des coûts.

La plateforme localisée d'Octane, qui inclut la conformité avec les systèmes fiscaux régionaux et la prise en charge de plusieurs types d'énergie, est bien positionnée pour répondre à cette demande. À mesure que les véhicules électriques se généralisent et que les entreprises numérisent leurs opérations, l'infrastructure d'Octane pourrait devenir une couche standard pour le financement de la logistique B2B dans toute la région.