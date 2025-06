Nigeria: SmartCash, propriété d'Airtel, et Leadway lancent l'assurance automobile mobile

TLDR

SmartCash Payment Service Bank (PSB), une filiale d'Airtel Nigeria, s'est associée à Leadway Assurance pour lancer une assurance automobile basée sur la téléphonie mobile.

Les primes commencent à partir de 15 000 euros et l'ensemble du processus - de la sélection du plan à l'émission de la police numérique - peut être achevé en moins de trois minutes.

Cette décision témoigne des efforts déployés par SmartCash pour étendre ses services dans les limites de la réglementation nigériane relative aux banques de services de paiement.

SmartCash Payment Service Bank (PSB), une filiale d'Airtel Nigeria, s'est associée à Leadway Assurance pour déployer une assurance automobile basée sur la téléphonie mobile, offrant des plans de tiers et des plans complets via son application et USSD *939#. Les primes commencent à partir de 15 000 ₦, et l'ensemble du processus - de la sélection du plan à l'émission de la police numérique - peut être réalisé en moins de trois minutes.

Cette initiative témoigne des efforts déployés par SmartCash pour étendre ses services dans les limites de la réglementation nigériane relative aux banques de services de paiement, qui interdit aux banques de services publics de proposer des crédits, des devises ou de souscrire directement des polices d'assurance. SmartCash doit donc s'appuyer sur des partenaires agréés comme Leadway pour proposer des produits à valeur ajoutée.

Le partenariat reflète la stratégie plus large d'Airtel visant à approfondir l'engagement des services financiers au Nigeria, où l'adoption de l'argent mobile est à la traîne par rapport à des pays comme le Kenya et le Ghana. Sur d'autres marchés africains, Airtel propose des produits de micro-assurance intégrés via ses portefeuilles mobiles. Ce modèle reste toutefois hors de portée au Nigeria en raison des contraintes réglementaires qui pèsent sur les PSB.

L'accord donne à SmartCash un avantage concurrentiel dans le paysage fintech du Nigéria, où les sociétés de télécommunications et les banques font la course pour offrir des services financiers groupés, axés sur le mobile, aux utilisateurs mal desservis.

Points clés à retenir

La collaboration entre SmartCash et Leadway montre comment les frontières réglementaires façonnent l'innovation dans l'espace financier numérique du Nigéria. Contrairement aux banques de plein exercice ou aux plateformes d'argent mobile d'Afrique de l'Est, les PSB du Nigéria opèrent selon des règles étroites fixées par la Banque centrale du Nigéria.

Ces règles ont été conçues pour promouvoir l'inclusion financière tout en minimisant les risques, mais elles ont également limité la capacité des PSB à innover et à s'étendre. Les PSB ne peuvent pas prêter, souscrire des assurances ou faciliter les opérations de change - trois piliers essentiels des écosystèmes financiers numériques complets.

Par conséquent, elles sont obligées de créer des couches de services par le biais de partenariats avec des tiers plutôt que des solutions verticalement intégrées. Cela diffère fortement de l'expérience d'Airtel dans des pays comme le Kenya et l'Ouganda, où les régulateurs ont autorisé les opérateurs de télécommunications à offrir des produits d'assurance et d'épargne intégrés. Au Nigeria, des solutions de contournement telles que le partenariat avec Leadway sont actuellement la seule façon d'avancer.