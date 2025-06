Sénégal: Le guide religieux Cheikh Diagne condamné à 6 mois ferme

Six mois ferme et une amende de 200.000 F CFA. C'est la peine infligée ce matin au guide religieux Cheikh Diagne, alias Moussa Diagne, par le tribunal des flagrants délits de Dakar.

Le mis en cause avait été jugé le 4 juin dernier. Placé sous mandat de dépôt le 19 mai, il était poursuivi pour discours contraire aux bonnes moeurs, incitation à la discrimination religieuse, propos tendant à un soulèvement entre citoyens et insultes via un système informatique.

Dans cinq vidéos projetées à l'audience, il tenait des propos jugés blasphématoires sur la religion musulmane et le prophète Mouhamed (PSL). Le mis en cause avait entièrement reconnu la paternité de ses discours, en précisant que ses sorties dataient de 2020 et avaient été sorties de leur contexte. Il avait présenté ses excuses.

Le représentant du procureur de la République avait requis deux ans dont six mois ferme et une amende de 200.000 F CFA.

Les trois avocats de la défense avaient relevé que les personnes à l'origine de la plainte contre leur client, et qui « s'érigent en gendarmes de la foi », étaient dans une logique de règlement de comptes. Ils avaient sollicité une application bienveillante de la loi pénale et fait remarquer qu'aucune partie civile ne s'était présentée à la barre.