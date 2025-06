Sénégal: Justice commerciale - Plaidoyer pour des mécanismes alternatifs de règlement des litiges

L'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (Osidea) a organisé, hier, un atelier de plaidoyer pour faciliter l'accès des Pme-Pmi aux Mécanismes alternatifs de règlement des litiges (Marl).

Cette initiative qui vise à promouvoir une justice commerciale plus efficace a pour objectif de renforcer le tissu économique national en facilitant l'accès à des procédures simplifiées afin d'éviter les longues démarches judiciaires.

En partenariat avec la Coopération allemande (Giz), l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (Osidea) s'est déployé dans les régions de Dakar, Ziguinchor, Kaolack et Saint-Louis, à la rencontre de plus de 400 jeunes, femmes et acteurs économiques. L'objectif est de les sensibiliser sur les Mécanismes alternatifs de règlement des litiges (Marl). Il s'agit ainsi de familiariser les Pme-Pmi aux différentes options existantes en matière de justice commerciale.

Ce projet part du constat que les petites entreprises rencontrent souvent des difficultés pour régler leurs différends judiciaires sans compromettre leur activité. Le président de l'Osidea, Cheikh Oumar Sy, a souligné que les procédures judiciaires peuvent s'avérer particulièrement lourdes pour les Pme-Pmi, tant en termes de durée que de coût. Selon lui, les Mécanismes alternatifs de règlement des litiges tels que la médiation, l'arbitrage ou la conciliation permettent justement de pallier ces lourdeurs en offrant des alternatives moins coûteuses et plus rapides. Ces options permettent aux Petites et moyennes entreprises (Pme) de gagner du temps, de réaliser des économies et de renforcer leur viabilité.

Le projet Pamejas, destiné à répondre à une demande devenue persistante

C'est dans cette logique qu'a été conçu le Projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les acteurs économiques du Sénégal (Pamejas), destiné à répondre à une demande devenue persistante.

Partenaire dans la mise en oeuvre du projet, la Giz s'est réjouie des résultats obtenus lors des sessions de formation et de sensibilisation organisées dans les quatre régions ciblées. Selon Fatou Kiné Faye, représentante de la Coopération allemande, ces résultats sont « très satisfaisants et encourageants ». Elle a réaffirmé l'engagement de son organisation à oeuvrer davantage pour promouvoir une justice de proximité, accessible aux Pme-Pmi. « En tant que partenaire engagé dans cette initiative, nous avons à coeur de promouvoir une justice commerciale plus efficace », a-t-elle déclaré.

Cette orientation a reçu le soutien du représentant du ministre de la Justice. Le conseiller technique Oumar Sall s'est félicité de cette convergence de vues entre la Coopération allemande et l'Osidea. Il a rappelé que l'État du Sénégal est résolument engagé à offrir aux Pme-Pmi des facilités procédurales dans le cadre des Marl. « L'utilisation de ces mécanismes permet de soutenir les entreprises, de stimuler les investissements, de générer des emplois durables et de créer de la richesse », a-t-il relevé, saluant cette politique de vulgarisation des Marl auprès des petites entreprises.