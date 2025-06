Sénégal: Université numérique Cheikh Hamidou Kane - Mise en place d'une plateforme en ligne pour prolonger Universalon

Le salon de l'orientation, de l'apprentissage et de la formation, Universalon (13 au 15 juin dernier) se prolonge au niveau de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Unchk). Elle a mis en place une plateforme en ligne.

L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (Unchk) prolonge l'Universalon à travers une plateforme de visite en ligne. Dans un communiqué de presse, l'Unchk rappelle que la première édition de l'Universalon s'est tenue les 13, 14, et 15 juin 2025 au Cices. Initiative du Mesri, souligne l'Unchk, ce salon dédié à l'orientation, l'apprentissage et la formation a réuni en trois jours des milliers d'élèves, parents d'élèves et acteurs de l'enseignement au Cices pour des visites de stands, des panels, des interactions et des échanges.

«L'Unchk, pour soutenir cette dynamique d'innovation du Mesri, s'est appuyé sur l'outil numérique pour élargir cette opportunité à tous les élèves du Sénégal par la mise en place d'une plateforme en ligne accessible via le lien https://universalon.unchk.sn, qui se présente comme une extension du salon qui se tient au Cices », renseigne l'Unchk.

L'objectif, explique-t-on, est de permettre à tous les futurs bacheliers où qu'ils se trouvent au Sénégal de pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires pour leur orientation. «En rapport avec la Direction de la communication et du marketing, la Direction des infrastructures technologiques et du système d'information (Ditsi) a conçu une plateforme de discussion en ligne où les candidats peuvent avoir accès à l'offre de formation de l'université, échanger avec des agents de la pédagogie en direct pendant des ateliers programmés trois fois par jour. En sus, la plateforme intègre une visite virtuelle de l'université qui présente l'institution ainsi que toutes ses composantes pour une familiarité des élèves avec leur futur environnement d'apprentissage », précise l'université.

Cette innovation s'inscrit dans la mission de l'Unchk qui est de démocratiser l'accès au savoir quel que soit le lieu de résidence. La plateforme restera ouverte un mois au-delà de la période du salon.

Parallèlement au dispositif en ligne, l'Unchk dit avoir eu une présence remarquée au Cices où l'institution a déployé tous les jours une dizaine d'agents représentants ses trois pôles de formation, son unité de formation continue, son programme Force-N pour interagir avec les centaines de visiteurs des différents établissements d'enseignement du pays.

«Avec un modèle pédagogique unique et des offres de formations adaptées aux besoins de l'heure, notamment dans les domaines des technologies et du numérique, l'université numérique devient de plus en plus le premier choix des bacheliers. Nombreux ont été ceux qui ont confessé avoir déjà fait leur choix d'orientation sur la plateforme Campusen, en plaçant l'Unchk comme premier choix », lit-on dans le document. Au total, l'Unchk dit avoir reçu 433 visiteurs (146 visiteurs le premier jour, 132 le deuxième et 148 le dernier jour).