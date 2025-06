Sénégal: Régulation du secteur numérique - Meta en phase avec les autorités sénégalaises

Balkissa Idé Siddo, Directrice des politiques publiques pour l'Afrique subsaharienne chez Meta, a souligné, lors de la journée de concertation sur le secteur de la communication, l'engagement de son groupe pour soutenir le développement numérique du Sénégal et sa vision du leadership africain en matière de technologies. Elle a aussi abordé l'importance de la régulation flexible et harmonisée des plateformes numériques.

Balkissa Idé Siddo a, dans son allocution, souligné l'importance de la collaboration entre Meta et le gouvernement sénégalais pour le développement d'une économie numérique florissante, tout en mettant l'accent sur la régulation des plateformes numériques. « C'est un honneur et un plaisir pour nous de faire partie de ces journées de concertation sur la communication », a-t-elle fait savoir. Elle a rappelé que Meta soutient activement le nouveau deal technologique du gouvernement sénégalais, notamment en matière de développement de l'économie numérique et de leadership africain dans le domaine du numérique.

Selon Balkissa, les plateformes Meta, telles que Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, jouent un rôle essentiel dans la croissance économique des petites et moyennes entreprises (PME) au Sénégal. Elle a souligné que ces outils numériques permettent à des entreprises locales, comme un tailleur à HLM, de vendre leurs produits à l'international via Instagram. « Ces plateformes offrent des opportunités économiques, permettant aux entreprises d'accéder à de nouveaux marchés et d'améliorer leur rentabilité », a-t-elle expliqué.

Investir dans l'infrastructure numérique

Balkissa a également évoqué l'importance des infrastructures pour soutenir la croissance numérique du Sénégal. Elle a mentionné le câble sous-marin « Tout Africa », un projet clé dans lequel Meta est impliqué. Ce câble, le plus long sous-marin d'Afrique, qui a atterri au Sénégal en 2023, est destiné à connecter des millions de personnes en ligne, renforçant ainsi la connectivité du pays. Selon elle, ce câble est essentiel pour répondre aux besoins croissants en matière de numérique au Sénégal et dans 32 autres pays africains où il atterrit.

Meta a également pris des mesures concrètes pour former les entrepreneurs sénégalais. Plus de 18 000 PME ont bénéficié de formations pour utiliser les outils numériques afin d'atteindre leurs objectifs économiques, tandis que plus de 7 000 femmes entrepreneures ont été formées non seulement à l'utilisation des outils numériques mais aussi au leadership et à la gestion d'entreprise.

Une régulation flexible et harmonisée

En matière de régulation, Balkissa a exprimé l'ouverture de Meta à collaborer avec le gouvernement sénégalais. Elle a souligné que Meta n'est pas contre la régulation mais qu'il est essentiel que celle-ci soit « précise, flexible et harmonisée ». « Les régulations doivent s'adapter à l'évolution rapide de la technologie », a-t-elle expliqué, citant des exemples comme l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle. Elle a ajouté que des régulations rigides pourraient devenir obsolètes face à l'avancée technologique.

Elle a également insisté sur la nécessité de définir clairement les responsabilités des parties prenantes dans la régulation des plateformes. Selon elle, une régulation harmonisée est essentielle pour éviter une confusion qui pourrait nuire à l'application des lois et des politiques. Elle a précisé que la régulation doit viser à limiter les abus tout en soutenant le bon usage des technologies.

La Directrice a aussi exprimé son soutien à l'initiative de la régulation en soulignant l'importance d'une approche collaborative et bien pensée. « Nous sommes ouverts à continuer à collaborer avec le gouvernement du Sénégal et à apporter notre expertise pour aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de numérique », a-t-elle déclaré, soulignant que Meta est la seule plateforme technologique présente à ces journées de concertation, ce qui témoigne de l'importance que l'entreprise accorde à son partenariat avec le Sénégal.