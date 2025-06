Cote d'Ivoire: Marche du Pdci, pré-congrès du Rhdp, meeting du Ppa-CI... - La preuve par quatre d'une démocratie en bonne santé

Une démocratie en bonne santé se caractérise par quatre éléments clés : la participation citoyenne, l'état de droit, la protection des droits individuels et collectifs, et la transparence du gouvernement. Ces éléments travaillent ensemble pour garantir un système politique juste, équitable et responsable. Et depuis l'arrivée du Président de la République, Alassane Ouattara, au pouvoir en avril 2011, la démocratie s'enracine en Côte d'Ivoire. Et pour preuve : le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a organisé une marche historique le samedi 14 juin 2025.

Le Pdci-Rda dans les rues d'Abidjan et du pays

Une situation inimaginable sous l'ancien régime. Les militants du vieux parti ont marché librement dans la rue. Sans être agressés. La marche a été encadrée par la police nationale. Un fait salué par l'organisateur principal de ce rassemblement politique, en l'occurrence le haut Représentant du président du Pdci-Rda, Aby Raoul, vice-président et maire de Marcory. Mieux, le Secrétaire exécutif en chef du parti septuagénaire, Emmou Sylvestre, a lu la déclaration de protestation de sa formation politique et remis une copie de cette lettre au représentant du président de la Commission électorale indépendante (Cei), Pierre Adjoumani.

La démocratie ivoirienne est prospère. Le Pdci, formation de haut rang, est impliqué par un engagement actif de ces militants dans la vie politique et sociale. Depuis la radiation de leur leader, Tidjane Thiam, les militants du vieux parti arpentent les différentes rues des villes ivoiriennes pour dire leur mécontentement. Ils organisent des manifestations pour protester contre cette décision. Sans incident.

Le Rhdp occupe le terrain...prépare sa démonstration de force

En plus du Pdci-Rda, le parti au pouvoir, le Rassemblement des houphouëtistes pour la paix (Rhdp) prépare activement son deuxième congrès ordinaire les 21 et 22 juin 2025. La direction de cette écurie politique prévoit d'occuper deux importants sites de rassemblement de masse. Le parc des expositions (7000 places) et le stade d'Ebimpé (60 000). Une démonstration de force en perspective.

En prélude de ce rassemblement, les dirigeants de cette formation politique ont animé la vie politique ivoirienne le weekend dernier. Des meetings ont été organisés sur tout l'étendue du territoire national. Le Premier ministre Robert Beugré Mambé, vice-président du Rhdp, a animé un meeting à Songon Dagbé, dans la commune de Songon. Une occasion pour le vice-président et coordonnateur principal de la localité, Robert Beugré Mambé, d'inviter ses parents, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les militants Rhdp ainsi que toute la population à porter, de nouveau, Alassane Ouattara, au soir de l'élection présidentielle d'octobre, à la tête du pays.

A Koumassi, les militants ont bravé la pluie. A la place Inch'Allah, le rassemblement se voulait une profession de foi et une démonstration de force. À Marcory, la détermination se lisait également sur les affiches : « Unis, solidaires et mobilisés pour un Rhdp fort », « L'union des jeunes du Rhdp Marcory est engagé pour la victoire du Rhdp », « On est prêt et on est là » ... Mais elle a dû céder devant le tonnerre et les éclairs. L'eau, abondante, occupant le lieu du rassemblement, le stade Konan Raphaël de la Sicogi, comme pour accueillir l'ex-ministre de l'Hydraulique.

Face à une pluie déchaînée qui tombait sans cesse en trombe, l'espace n'a pu retenir les supporters du parti au pouvoir. Le rassemblement de clôture du précongrès a été reporté au lendemain 15 juin, cette fois-ci, au terrain de basket de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs). Eugène Aka Aouélé, le coordonnateur régional principal du Rhdp, est formel sur les enjeux de la présidentielle du 25 octobre prochain.

Au cours du meeting de clôture du pré-congrès du Rhdp dans la région du Sud-Comoé, il s'est largement étendu sur cette importante question. Le pré-congrès du Rhdp dans la commune de Yopougon s'est achevé, dimanche, dans une liesse populaire, à l'espace Ficgayo, sous la houlette d'Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale et coordonnateur principal du parti dans la région.

Fait notable. Tout cela s'est bien déroulé dans une ambiance démocratique respectant l'humour et les rites démocratiques ivoiriens caractérisés par le respect de l'adversaire politique. En Côte d'Ivoire, tous sont frères et soeurs en dehors de la politique. C'est ça l'exception ivoirienne. On sait toujours se retrouver.

Le Ppa-CI prépare le parrainage citoyen

Après la sortie tonitruante de l'ex-Président de la République, Laurent Gbagbo, le 7 juin 2025 à Port-Bouët, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Ses partisans ont continué leurs activités politiques. Quelques jours après, Laurent Gbagbo a adressé une « lettre ouverte aux Ivoiriens ». Dans cette correspondance rendue publique par voix de presse, l'ancien président de la République appelle les Ivoiriens à adhérer à son mouvement « trop, c'est trop ! ». En dépit de l'absence de leur champion sur la liste électorale, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a lancé ses missions de sensibilisation pour le parrainage citoyen.

Cette démarche précède le parrainage citoyen qui débutera le 24 juin prochain. Le vice-président exécutif du Ppa-CI, Stéphane Kipré, chargé de la mobilisation et la sensibilisation a donné le top départ de la campagne de sensibilisation le 14 juin au siège du parti.

Cette cérémonie s'est tenue en présence de la présidente des Messagères, Odette Sauyet, superviseur, le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique (Csp), Damana Adia Pickass, en charge de la collecte et le président de la commission électorale et application numérique Kaza Dja. Ces responsables ont, tour à tour, exhorté les délégations à se mobiliser pour la sensibilisation des militants et sympathisants relativement à cette opération.

Ce sont au total 46 délégations qui seront déployées sur toute l'étendue du territoire national pour cette campagne de sensibilisation au parrainage citoyen. Chaque délégation a reçu des kits composés de tee-shirts, de casquettes, de visuels et des fiches. Un maillage de 46 zones mises en place pour rendre fluide le travail. Au sortir de cette cérémonie, la ministre Odette Sauyet, superviseur de ce processus de parrainage, fait le point.

Dans une démarche messianique, les chefs de délégation se disent tous prêts à accomplir leur devoir afin que Laurent Gbagbo soit éligible et élu en octobre prochain. La campagne pour le parrainage débute le 20 juin et prend fin le 30 juillet. En Côte d'Ivoire, le soleil de la démocratie continue de briller et résiste aux intempéries politiques.