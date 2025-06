Cote d'Ivoire: Musique - Shélina C entre héritage, passion et élévation

La fée de la musique akyé signe son retour avec un opus de 14 titres.

Originaire d'Adzopé, mais formée entre la France et la Côte d'Ivoire, Shélina C, de son vrai nom Achi Lucrussia Rolex Harraga, reste intimement liée à ses racines akyé. Après les maxi-singles «Coeur Sincère» (2015), «Akendé» (2016) en featuring avec Dj Rodrigue ; les albums «Lumière» (2017) et «La Renaissance» (2020), Shélina C signe son retour sur la scène musicale avec «Élévation», un opus de 14 titres, aux sonorités variées mêlant world music, rumba, zouk et tradi-moderne.

« Je ne suis pas seulement une artiste de la communauté akyé, je fait également de la variété musicale ivoirienne. De la world music, au zouk, en passant par la rumba et la musique tradi-moderne, ma musique est diversifiée pour conquérir un large public », a-t-elle expliqué. Elle prépare actuellement une série de showcases avant un concert au Palais de la culture de Treichville, célébrant ses 10 ans de carrière.

Fille d'une lignée d'artistes, elle porte un héritage qu'elle compte pérenniser. En effet, le grand-père de Shélina C, Amin Achi Tanto Germain, propriétaire d'un dancing club dans les années 1950 et fondateur du mythique orchestre Moapé Kongo, fut un grand bassiste. Il côtoyait les géants de la musique ivoirienne, notamment Amédée Pierre, Anoma Brou Félix et Okoua Séka Athanase. Dans les années 1955-1960, sa grand-mère, Abbé Sophie Clotilde, chantait dans un célèbre groupe de danse traditionnelle appelé Ndé.

Joëlle C, sa cousine et célèbre chanteuse akyé, avait joué un rôle déterminant dans son éveil artistique. « Joëlle, de son vivant, m'appelait «la Fée». Elle m'aimait énormément. C'est après son décès, le 14 février 2008, que j'ai décidé de marcher résolument sur ses traces, en embrassant la musique », a-t-elle confié avec émotion.

Avec une voix sincère, des textes profonds sur l'amour, la paix, la fraternité ou encore l'ingratitude, Shélina C s'impose comme une artiste complète et engagée, portée par un héritage familial et une ambition claire : faire rayonner sa musique au-delà des frontières.