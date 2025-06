Forum africain de l'énergie 2025 - La Banque africaine de développement soutient la Mission 300 et lance son rapport sur l'Indice de réglementation de l'électricité

Le Groupe de la Banque africaine de développement tire parti de sa présence au 27e Forum africain de l'énergie (AEF 2025) pour mettre en avant ses initiatives stratégiques en matière d'accès à l'énergie, notamment la Mission 300, une campagne ambitieuse lancée avec la Banque mondiale pour connecter 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici à 2030.

La Banque doit également lancer l'édition 2024 de son rapport phare sur l'Indice de réglementation de l'électricité (ERI) lors du Forum, qui se tient du 17 au 20 juin 2025 au Cap, en Afrique du Sud. Réunissant gouvernements, services publics, acteurs du secteur privé, régulateurs et partenaires du développement, cet événement est une plateforme essentielle pour faire progresser le programme de transformation énergétique de l'Afrique.

La Banque s'est engagée à raccorder 50 millions des 300 millions d'Africains prévus dans le cadre de la Mission 300, en étroite collaboration avec les pays et les partenaires afin d'aligner les investissements et les réformes politiques. L'initiative a pris de l'ampleur en janvier 2025 lors du Sommet africain de l'énergie à Dar es Salam, lorsque douze pays -- le premier groupe -- ont dévoilé leurs Pactes nationaux pour l'énergie, décrivant des mesures politiques concrètes et des plans d'investissement pour accélérer l'électrification. Cette initiative a été soutenue par la Déclaration de Dar es Salam sur l'énergie, qui appelle à une action coordonnée en matière de financement, de réformes et de mise en oeuvre.

La participation de la Banque à l'AEF 2025 intervient au moment où elle renforce ses investissements dans la production, le transport et les solutions hors réseau d'électricité en Afrique. Entre 2016 et 2025, l'institution a investi 12,74 milliards de dollars pour raccorder plus de 28 millions de personnes à l'électricité et financé près de 40 000 kilomètres de lignes de distribution sur le continent. Pour la seule année 2024, la Banque a permis la production de 1 019 mégawatts d'électricité, la construction de 2 326 kilomètres d'infrastructures de transport et l'accès de 448 000 personnes à l'électricité.

Ces efforts s'inscrivent dans la priorité « Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie » de la Banque et dans le New Deal pour l'énergie en Afrique, qui visent ensemble à assurer l'accès universel à l'électricité sur le continent d'ici à 2030, répondant ainsi aux besoins urgents des 600 millions d'Africains encore privés d'électricité. La Banque mène des initiatives régionales majeures, comme « Desert to Power », qui couvre onze pays du Sahel et vise à produire dix gigawatts (GW) d'énergie solaire au profit de 250 millions de personnes. Elle soutient également le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA) et la Facilité pour l'inclusion énergétique (FEI), tous deux axés sur la mobilisation de capitaux pour des projets d'énergie propre en phase de démarrage et des développeurs privés de petite taille.

La Banque africaine de développement a financé plusieurs des plus grandes centrales d'énergie renouvelable du continent. En Égypte, l'institution a soutenu le parc solaire de Benban (1,5 GW), contribuant ainsi à hauteur de 20 % à l'objectif du pays en matière d'énergies renouvelables. Au Maroc, la Banque a piloté le financement du complexe solaire Noor Ouarzazate, qui fournit de l'électricité à plus de deux millions de personnes et réduit les émissions de CO2 de 700 000 tonnes par an. Ces deux projets sont considérés comme des références continentales.

L'un des temps forts de l'AEF 2025 sera le lancement de l'édition 2024 de l'Indice de réglementation de l'électricité (ERI), le vendredi 20 juin, organisé par la Banque. Publié tous les deux ans par la Banque africaine de développement, l'ERI évalue les cadres réglementaires et oriente les réformes. L'édition 2024 couvre 43 pays africains et cinq organismes de régulation régionaux.

Figurant parmi les sponsors principaux du Forum africain de l'énergie 2025, la délégation du Groupe de la Banque africaine de développement, conduite par Kevin Kariuki, vice-président chargé de l'Électricité, de l'Énergie, du Changement climatique et de la Croissance verte, participe activement à des sessions de haut niveau sur des sujets tels que la transformation durable des services publics, le commerce régional de l'électricité, la transition énergétique, le financement des énergies propres et l'innovation menée par les jeunes dans le secteur de l'énergie.

La Banque soutient également le Sommet des jeunes pour l'énergie (YES !), qui rassemble plus de 4 000 participants afin d'autonomiser la prochaine génération de leaders africains de l'énergie.

Par le biais de la Mission 300, l'ERI et des investissements majeurs dans les énergies propres, la Banque africaine de développement réaffirme son leadership dans la transition énergétique de l'Afrique et la promotion d'un développement inclusif et durable.