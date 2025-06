Soudan: Le Centre Roi Salman Fournit un Générateur Electrique à l'Hôpital Universitaire d'Omdurman

L'ambassadeur saoudien au Soudan, Son Excellence M. Ali Hassan Jaafar a annoncé que le premier projet de réhabilitation de l'hôpital universitaire d'Omdurman consiste à fournir un générateur [730 KVA] présenté par le Centre Roi Salman pour le Decours et l'Action Humanitaire qui couvre les besoins en électricité de l'hôpital dans tous ses départements.

L'approvisionnement en électricité de l'hôpital est actuellement une priorité absolue du programme de réhabilitation, compte tenu de l'instabilité du courant électrique. L'hôpital reçoit environ 1 000 patients par jour et effectue des dizaines d'opérations quotidiennement.

L'hôpital universitaire d'Omdurman est le plus grand hôpital du Soudan, avec de nombreux départements et une large gamme de services. La charge sur l'hôpital augmente pendant cette période en raison de la rareté des hôpitaux qui accueillent les patients et fournissent des services médicaux dans la capitale.

Le Centre d'aide humanitaire et de secours du Roi Salman a considéré le projet de sécuriser et de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 à l'hôpital d'Omdurman pour fournir ses services aux patients de la meilleure façon possible comme l'un des projets les plus urgents. Le générateur devrait être installé et mis en service dans les prochains jours.