Soudan: Le Représentant Permanent à Genève Répond aux Allégations Contenues dans la Déclaration du Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme

Le Représentant permanent à Genève, l'Ambassadeur Hassan Hamid a exercé son droit de répondre aux fausses allégations contenues dans la déclaration du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, en particulier sa référence aux forces armées soudanaises et aux allégations d'exécutions arbitraires après la libération de Khartoum.

Son Excellence a déclaré que nous rejetons fermement de telles accusations basées sur des sources anonymes et des informations obtenues auprès d'activistes, d'organisations et d'entités fidèles à la milice rebelle.

Il a déclaré : « Nous nous attendions à ce que le Haut-Commissaire se concentre sur les exécutions massives de milliers de civils à plus grande échelle et sur la liquidation de centaines de personnes, véritable génocide dont chacun a été témoin. Qui n'a pas suivi et été témoin des atrocités commises par les milices rebelles qui ont ébranlé la conscience humaine dans le monde entier ? ».

Le Représentant permanent a ajouté : « Nous sommes encore plus surpris que le Haut-Commissaire dispose d'un bureau au Soudan et que ses portes lui soient ouvertes pour obtenir des informations provenant de sources fiables. Nous sommes encore plus surpris qu'il dispose d'un expert désigné qui se rend régulièrement dans le pays et que ses portes lui soient ouvertes pour obtenir des informations fiables provenant de sources fiables. »

Son Excellence a ajouté : « Les forces armées soudanaises ont une longue tradition et sont pionnières dans le respect du droit international humanitaire. Elles entretiennent des partenariats solides et de nombreux protocoles d'accord dans ce domaine, notamment avec le Comité international de la Croix-Rouge. Le droit international humanitaire est également enseigné dans tous les collèges, instituts et académies militaires. »

Il a souligné qu'un comité a été immédiatement formé pour enquêter sur les incidents isolés et non vérifiés, et que le parti pris et le fait de diriger de telles allégations fausses et non vérifiées vers les forces armées soudanaises ne signifient que donner à la milice rebelle le feu vert pour continuer ses violations et ses atrocités.