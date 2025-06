Soudan: Le pays renouvelle son Appel à la Communauté Internationale pour qu'elle Qualifie la Milice Rebelle comme Groupe Terroriste

Le gouvernement soudanais a renouvelé son appel à la communauté internationale pour qu'elle désigne la milice des Forces de Soutien Rapide comme une organisation terroriste en raison des crimes, violations et crimes contre l'humanité qu'elle a commis contre des civils sans défense pendant la guerre qu'elle mène depuis le 15 avril 2023.

Dans sa déclaration devant le Comité d'établissement des faits sur le Soudan lors de la 59e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, le procureur général Mawlana Al-Fateh Tayfour, chef du Comité national d'enquête sur les crimes et les violations du droit humanitaire national et international a appelé à la condamnation du comportement de la milice rebelle, la désignant comme un groupe terroriste, interdisant ses activités et ses mouvements et désignant ses dirigeants comme des éléments terroristes et de condamner le comportement des Émirats arabes unis pour leur implication dans des violations systématiques et un génocide au Soudan. Et faire pression sur lui pour qu'il cesse de soutenir la milice rebelle et l'obliger à payer des compensations pour les pertes subies par le Soudan et les Soudanais, indiquant que les preuves recueillies par le Comité national confirment son implication dans le soutien à la milice rebelle.

Le Procureur général a exhorté les pays de la région à coopérer avec le Comité national pour identifier les victimes et les témoins et récupérer les biens pillés, tout en éliminant tout mécanisme alternatif externe et en renforçant l'intégration entre le Conseil et le Comité national.

Il a recommandé de mettre fin au mandat de la mission d'enquête et d'aider la Commission nationale à mener à bien ses tâches.

Mawlana Tayfour a déclaré dans sa déclaration au conseil que la milice rebelle a commis un génocide et des exécutions extrajudiciaires dans l'État d'Al-Jazeera et dans les régions d'Al-Geneina, Ardamata, Al-Jumu'iya, Al-Saliha, Al-Abyad, Al-Nahud, Al-Khawi et les camps de Zamzam et Abu Shouk. Le nombre total de morts dues aux violations a atteint 28 613 et le nombre de blessés a atteint 43 575.

Il a souligné que la milice rebelle a violé les droits des enfants en recrutant de force 9 000 d'entre eux et en les envoyant sur les champs de bataille. Il a également utilisé des bandes de mercenaires étrangers provenant de plus de (12) pays, recrutés par les Émirats arabes unis en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Mawlana Al-Fateh a révélé que les enquêtes menées par le Comité national ont montré que les cas de disparition et de détention forcée causés par la milice rebelle s'élevaient à...

14 506 cas, en plus de la liquidation de prisonniers et de la découverte de 965 fosses communes. Les milices rebelles ont délibérément ciblé et détruit des biens civils de manière systématique à l'aide de drones, notamment des abris pour les personnes déplacées, des aéroports, des barrages, des centrales électriques, le port de Port-Soudan, des dépôts de carburant, des hôpitaux et des prisons.

Le Procureur général a souligné l'indépendance des enquêtes menées par la Commission nationale, son engagement envers toutes les exigences d'un procès équitable et les normes professionnelles, ainsi que son approche visant à faciliter l'accès à la justice par le biais de visites sur le terrain pour interroger les témoins et les victimes, quelle que soit la juridiction territoriale.

Il a souligné que les poursuites enregistrées comprenaient des crimes de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du terrorisme commis par les milices rebelles, indiquant que les enquêtes ont été achevées dans (3997) poursuites qui ont été renvoyées devant les tribunaux nationaux, (1093) desquelles ont été jugées, (619) fugitifs ont été déclarés se livrer à la justice, et que le comité a adressé (6) pays pour extrader (17) accusés qui sont soupçonnés d'être dans leurs rangs, réaffirmant l'intégrité des autorités judiciaires nationales, leur efficacité, leur désir et leur capacité à rendre justice et à prévenir l'impunité.