Soudan: Le Gouverneur de la mer Rouge Rencontre l'UNICEF

Le gouverneur de l'État de la mer Rouge, Lit-Gen Mustafa Mohamed Nour a tenu une réunion avec des représentants de l'UNICEF en présence du directeur du service général de renseignement de l'État et des autorités compétentes. La réunion a discuté des projets mis en œuvre par l'organisation dans l'État et où on est de leur mise en œuvre.

Le gouverneur a appelé à accélérer la mise en œuvre des projets promis par l'organisation, notamment le pipeline central d'eau de 12 kilomètres de long à Port Soudan. Les opérations devraient débuter dans un mois et le pipeline ciblera la zone de Salalab et le centre-ville, en passant par le secteur sud.

La réunion avec les représentants de l'UNICEF a permis d'examiner l'installation de cinq petites usines de dessalement d'eau potable dans divers lieux éducatifs et résidentiels, notamment les écoles Abdallah Naji et l'Industrielle, ainsi que les quartiers de Dar Al Salam, Dar Al Naeem et Philip, en plus du centre de santé Al Enqaz, qui est en voie d'achèvement.

La réunion a également discuté de la mise en œuvre de plusieurs projets dans la localité d'Aqeeq, notamment la construction d'usines de dessalement d'eau, l'installation de conduites d'eau potable et le forage de plusieurs puits d'eau.

Les représentants de l'organisation ont confirmé qu'ils termineraient les travaux dans la localité d'Aqeeq dans un délai d'un mois.