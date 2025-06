Soudan: Le Premier ministre reçoit un télégramme de félicitations de Première ministre tunisienne

Le Premier ministre de transition, Dr Kamil Idriss,

a reçu un télégramme de félicitations de Mme Sarah Zaafrani Zenzri, Premier ministre de la République tunisienne, pour sa nomination au poste de Premier ministre.

La Première ministre tunisienne a exprimé ses vœux de succès au Premier ministre dans ses fonctions. Elle a déclaré qu'elle saisit cette occasion pour réitérer le soutien de la Tunisie au Soudan et à son peuple dans leurs efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité et préserver la souveraineté et l'unité du Soudan.

Elle a affirmé son engagement à renforcer et à développer la coopération bilatérale à tous les niveaux et dans divers domaines, pour réaliser les intérêts communs des deux pays et répondre aux aspirations des deux peuples frères.