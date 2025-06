Cameroun: Une usine de fabrication de clinker pour augmenter la production du ciment au pays

Pour Améliorer sa performance industrielle et Proposer à ses clients des produits, des services et des solutions innovantes, CIMENCAM a procédé à travers sa filiale Cimencam Figuil (CIMFIG) à l'inauguration de sa nouvelle ligne de production de clinker et de ciment. Cette usine qui vient booster la production autant qu'elle apporte une plus-value dans la transformation du Clinker pour la production du ciment dans la partie septentrionale du Cameroun et la sous-région.

L'importance de ce complexe industriel était signalée par le premier ministre chef du gouvernement, représentant du chef de l'Etat au cours de l'inauguration de cette usine dans la localité de Figuil dans le Nord du Cameroun. Une usine, au Cameroun qui produit le Clinker et le Ciment. Il a salué " l'industrialisation en marche au Cameroun"

L'usine de Figuil vient répondre à une préoccupation : comment faire face à la demande de plus en plus grandissante ? Pour y parvenir, Cimencam a, depuis quelques temps adopté un programme d'extension de ses usines, l'amélioration de ses équipements aussi bien que la production de plusieurs variétés de produits sur le marché. Un vaste programme qui nécessite la mobilisation des moyens de production.

Aussi, pour l'équipe managériale de l'entreprise, le projet industriel de Figuil « marque une étape décisive dans la stratégie de développement de Cimencam, et de réindustrialisation du Cameroun. Dotée d'une technologie de pointe, cette nouvelle ligne de production permettra de renforcer significativement les capacités nationales de production de clinker et de ciment, tout en créant des emplois durables et en dynamisant l'économie locale ".

Cet ambitieux projet fait ressortir l'engagement de Cimencam, notamment aux cotés de l'Etat du Cameroun dans le développement de la filière cimentière. Une réponse sans cesse croissante aux besoins en matériaux de construction de qualité, et à l'ambition de soutenir le développement local et sous-régional.

La localité de Figuil se trouve dans la région du Nord, au milieu des régions de l'Adamaoua et de l'Extrême Nord. Cimencam mesure l'ampleur de cet important pôle de développement qui s'ouvre au Tchad et à la République Centrafricaine "dans l'optique de répondre à la forte demande du marché dans le Nord Cameroun et ses environs. La nouvelle usine Cimencam Figuil est une usine intégrée".

Cet important arsenal industriel est doté d'un four ayant une capacité de 1000 tonnes de clinker par jour. Un concasseur à la carrière de 300t/heure.

Un broyeur cru vertical de 90T/heure de capacité. Un silo d'homogénéisation de 2500T de capacité. Un silo de stockage de clinker avec une capacité de 18500T. Un broyeur ciment vertical de 80T/h de capacité. Un broyeur du petcoke vertical de 10T/h de capacité.

Pour Xavier Legrand, Directeur Général Cimencam "L'entrée en exploitation de cette usine vient ainsi apporter une capacité de production du ciment d'environ 500 kT par an" Elle contribuera s au développement de Figuil et de ses environs à travers notamment des emplois pérennes dans la région. De nouvelles opportunités commerciales qui seront offertes aux opérateurs économiques. L'amélioration des conditions socioéconomiques et culturelles. 7 L'achèvement des grands projets structurants de première génération et l'accélération de la préparation des grands projets de deuxième génération.