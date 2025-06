Cameroun: Vincent Aboubakar inspire la jeunesse à Obili - Le message fort d'un capitaine engagé

De passage à Yaoundé, Vincent Aboubakar a marqué les esprits bien au-delà des pelouses. Ce lundi, c'est dans son académie de football, implantée dans l'enceinte de la Garde Présidentielle à Obili, qu'il a choisi de transmettre un message de fond. Loin des caméras et des projecteurs internationaux, le capitaine des Lions Indomptables s'est adressé à ceux qui aspirent à suivre ses pas : les jeunes footballeurs en formation.

Sous une pluie persistante, l'attaquant vedette a échangé avec les encadreurs, inspecté les installations et surtout pris le temps de parler aux jeunes. Dans un discours à la fois sobre et puissant, il a rappelé les valeurs qui fondent une carrière durable : discipline, patience et travail. Ce sont ces piliers invisibles, souvent négligés, qu'il a choisis de mettre en lumière, loin des paillettes du football professionnel.

« Vous avez ici les conditions que beaucoup n'ont pas eues. Faites-en bon usage », a-t-il martelé, appelant chaque joueur à tirer le meilleur de cette opportunité unique. Le message, direct mais sans condescendance, résonne comme un héritage. Il ne s'agit pas seulement de former des athlètes, mais aussi des hommes responsables, conscients de leurs privilèges et de leurs devoirs.

Accueilli chaleureusement par le manager général de l'académie, Ousmanou Christophe, Aboubakar a promis de revenir prochainement participer à une séance d'entraînement. Une promesse symbolique qui témoigne de sa volonté de rester ancré dans la réalité de son pays . Avant de repartir, il a également pris le soin de saluer les joueuses des Amazones du FAP, présentes sur le site, leur adressant le même regard bienveillant qu'aux plus jeunes.

Par ce geste simple, mais fort, Vincent Aboubakar rappelle que le leadership dépasse le cadre du match. Il s'incarne aussi dans la transmission silencieuse, dans la proximité et dans l'exemple. À Obili, ce jour-là, ce n'est pas un but qu'il a marqué, mais des esprits. Et cela, aucun tableau d'affichage ne peut le mesurer.