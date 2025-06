Cameroun: Relations Cameroun-Türkiye - La touche de Volkan Öskiper

S.E Volkan Öskiper, le nouvel ambassadeur de Türkiye au Cameroun, a rencontré des représentants des médias camerounais à sa résidence de Bastos ce 17 juin 2025. L'objectif de cette rencontre était de se présenter, de partager des informations sur son pays et d'explorer les possibilités de collaboration avec les acteurs du secteur des médias.

Cette démarche s'inscrit dans la lignée des efforts de l'ambassadeur pour renforcer les liens entre la Türkiye et le Cameroun. Depuis son arrivée en janvier 2025, Volkan Öskiper a multiplié les rencontres avec les autorités camerounaises et les acteurs de la société civile pour dynamiser la coopération bilatérale.

Les échanges entre la Türkiye et le Cameroun portent sur plusieurs domaines, notamment :

- Coopération économique : Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 278 millions de dollars US, avec des investissements turcs croissants au Cameroun.

- Développement des infrastructures : La Türkiye est prête à partager son expertise dans ce domaine pour contribuer au développement du Cameroun.

- Culture et éducation : L'ambassadeur a souligné l'importance de la coopération culturelle et éducative, avec des initiatives telles que la réhabilitation d'écoles et la formation professionnelle.

- Santé et agriculture : Des projets sont en cours dans ces secteurs, notamment avec l'appui du Croissant-Rouge turc et de l'Agence turque de Coopération et de Coordination (TİKA).

L'ambassadeur Öskiper a également exprimé son intérêt pour le domaine sportif et a invité les parties prenantes camerounaises à explorer les possibilités de coopération dans ce secteur. Cette rencontre avec les médias camerounais constitue une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux pays.