Togo: L'unité togolaise d'Ecobank enregistre une hausse de 47 % de son bénéfice net

TLDR

Ecobank Togo, la filiale togolaise du groupe bancaire panafricain ETI, a enregistré une hausse de 47% de son bénéfice net à 15,8 milliards de francs CFA (28,2 millions de dollars) pour l'année 2024

Le produit net bancaire a augmenté de 3,3 % pour atteindre 41,6 milliards de francs CFA, les intérêts des prêts y contribuant pour près de 80 %

Le total des actifs a atteint 691 milliards de francs CFA (+6%), sous l'effet d'une forte croissance des crédits (+13,8%). Les dépôts ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 525,3 milliards de francs CFA

Ecobank Togo, la filiale togolaise du groupe bancaire panafricain ETI, affiche un bénéfice net en hausse de 47% à 15,8 milliards de francs CFA (28,2 millions $) pour l'exercice 2024, grâce à l'amélioration des revenus des prêts, à la maîtrise stratégique des coûts et à la reprise partielle des provisions fiscales.

Le produit net bancaire a augmenté de 3,3 % à 41,6 milliards de francs CFA, les intérêts des prêts y contribuant pour près de 80 %. Les commissions ont baissé de 3,3 %, reflétant les défis liés à l'augmentation de la pénétration des services. Le total des actifs a atteint 691 milliards de francs CFA (+6%), grâce à une forte croissance du crédit (+13,8%). Les dépôts ont augmenté de 2,4 % pour atteindre 525,3 milliards de francs CFA.

Les fonds propres ont augmenté de 18% à 69,9 milliards de francs CFA, et la banque a déclaré un dividende brut de 7,5 milliards de francs CFA, soit 37 500 francs CFA par action. La liquidité est restée solide, avec une position de trésorerie en hausse de 2,4 % à 46 milliards de francs CFA. Cette augmentation a été soutenue par la croissance des actifs et l'amélioration des recouvrements, qui ont compensé la réduction du financement externe.

Estelle Fafa Akue Komlan a été nommée directrice générale, en remplacement de Souleymane Touré. La banque vise à se concentrer davantage sur les PME et les secteurs productifs tout en poursuivant les réformes opérationnelles.

Points clés à retenir

Les résultats d'Ecobank Togo pour 2024 reflètent la manière dont les banques régionales s'adaptent aux conditions monétaires restrictives en redoublant d'efforts sur les fondamentaux. Alors que les banques africaines sont confrontées à des coûts de financement et à des risques de crédit plus élevés, Ecobank Togo a élargi son portefeuille de prêts et renforcé sa base de capital sans se surexposer à la volatilité des marchés.

L'un des principaux changements est l'orientation de la banque vers les liquidités locales et les prêts aux PME. En réduisant les soldes avec les banques internationales et en augmentant les actifs de la BECEAO, Ecobank s'ancre dans l'économie nationale. Cette stratégie favorise la résilience et permet à la banque de se développer à mesure que le Togo recherche des services financiers plus inclusifs. Les changements de direction sont également le signe d'un changement de génération.

La nomination d'Estelle Fafa Akue Komlan s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation et d'innovation centrée sur le client. Avec 459 employés et plus de 560 000 clients, la banque cherche maintenant à améliorer sa portée numérique et son empreinte sur les PME - des domaines essentiels à la croissance à long terme dans le paysage financier de l'Afrique de l'Ouest.