Ethiopie: Le Secrétaire général de l'ONU a lancé une campagne vitale pour renforcer la lutte antimines dans le monde entire

Addis-Abeba — Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, s'apprête à lancer une campagne mondiale visant à renforcer le soutien au désarmement et à la lutte antimines.

Guterres a annoncé cette initiative en réponse au projet de plusieurs États membres de l'ONU de se retirer de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel.

Ce traité de 1997, également connu sous le nom de Convention d'Ottawa, interdit l'emploi, le stockage, la production et le transfert de ces armes.

Depuis lors, il a « conduit à un arrêt quasi total de la production mondiale de mines antipersonnel et à une réduction drastique de leur déploiement », et « plus de 40 millions de mines stockées ont été détruites », selon le Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies (UNODA).

À ce jour, 165 États sont parties au traité et 133 l'ont signé, selon ONU Info.

Cinq pays européens l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne - ont récemment annoncé leur intention de quitter l'Union européenne ou ont pris des mesures en ce sens, apparemment pour des raisons de sécurité.

Sans nommer les pays concernés, le Secrétaire général s'est dit profondément préoccupé par cette évolution.

Il a exhorté tous les États à « adhérer aux traités de désarmement humanitaire et à cesser immédiatement toute démarche en vue de leur retrait », et a appelé les 32 États qui n'ont pas encore adhéré au traité à le faire sans délai.

Ces pays comprennent la Chine, l'Iran, Israël, la Russie et les États-Unis.

La campagne du Secrétaire général sera axée sur le respect des normes du désarmement humanitaire, l'accélération de la lutte antimines en tant que facteur de respect des droits de l'homme et de développement durable, et la promotion de la vision d'un monde sans mines.

« Pour atteindre ces objectifs, cette campagne visera, au cours des six prochains mois, à redynamiser le soutien public au désarmement et à faciliter la prise d'actions concrètes par les États pour faire respecter les normes humanitaires et renforcer la lutte antimines », a-t-il déclaré.

Il a conclu en soulignant que « l'urgence de cette question ne saurait être surestimée », affirmant que « la protection des vies innocentes dépend de notre action et de notre engagement collectifs ».