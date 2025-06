Soudan: Guerre au pays - L'ONU dénonce «la généralisation de la violence sexuelle» comme «arme de guerre systématique»

La guerre au Soudan « dépasse désormais les limites de l'imaginable », a dénoncé mardi 17 juin une mission d'enquête de l'ONU. L'organisation sonne l'alarme face à l'intensification des violences contre les civils, dont les souffrances ne cessent de s'aggraver : le conflit « est devenu de plus en plus complexe et brutal », « la violence sexuelle est devenue une arme de guerre généralisée et systématique », déplore-t-elle, tout comme l'instrumentalisation de l'aide humanitaire.

« Les civils continuent de payer le prix le plus élevé », alors que le conflit « est devenu de plus en plus complexe et brutal », a déclaré le président de cette Mission internationale indépendante des faits, Mohamed Chande Othman, lors d'une conférence de presse à Genève. « Ce qui se passe au Soudan n'est pas seulement une crise humanitaire. C'est une crise de l'humanité », a renchéri Mona Rishmawi, également membre de la mission, citant l'ampleur des violences sexuelles, les attaques contre les humanitaires et l'utilisation de la faim comme arme de guerre.

Dans son communiqué, la mission souligne que tant l'armée soudanaise que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont de plus en plus recours à des armes lourdes dans les zones peuplées.

« Alors que les bombes et les balles font la une des journaux, une guerre plus silencieuse, mais peut-être plus brutale, est menée sur le corps des femmes, des jeunes filles et des communautés marginalisées », s'inquiète Mona Rishmawi. Selon elle, sa mission d'enquête indépendante pour le Soudan a également « reçu des rapports crédibles faisant état de violences sexuelles à l'encontre d'hommes et de garçons ».

Par ailleurs, les deux parties instrumentalisent l'aide humanitaire, selon la mission : « La faim elle-même est utilisée comme une arme, dit-elle. L'aide humanitaire n'est pas simplement bloquée, elle est délibérément manipulée. Les Forces armées soudanaises imposent des obstacles bureaucratiques étouffants. Les Forces de soutien rapide détournent les convois et empêchent l'aide de parvenir à ceux qui en ont désespérément besoin. Ce siège n'est pas un accident, il fait partie d'une stratégie de guerre. »

Selon Mona Rishmawi, « c'est particulièrement évident dans le camp de déplacés de Zamzam, où des enfants meurent de faim en raison d'un blocus total de l'aide ».