Afrique: CAN Féminine J-17 - Le Cameroun, l'éternel outsider

Le compte à rebours se poursuit à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, Maroc 2024. À cette occasion, CAFOnline.com revient sur les grands moments qui ont marqué cette compétition emblématique, dont la 13e édition s'annonce déjà palpitante.

Focus aujourd'hui sur le Cameroun, l'un des piliers historiques de la CAN Féminine. Finalistes en 2004, 2014 et 2016, les Lionnes Indomptables ont souvent répondu présent dans les grands rendez-vous, incarnant un mélange de puissance, d'engagement et de passion.

La Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024 c'est dans 17 jours.

Le Cameroun, grande figure du football féminin africain, ne sera pourtant pas au rendez-vous cette année. Une absence retentissante pour une sélection finaliste à trois reprises (2004, 2014 et 2016).

L'histoire du Cameroun en CAN Féminine est jalonnée de batailles épiques, souvent face au Nigeria, son bourreau récurrent. En 2004 à Johannesburg, elles sont en finale, mais s'inclinent face aux Super Falcons (0-5).

La cicatrice la plus profonde reste sans doute celle de 2016. À domicile, devant un stade Ahmadou-Ahidjo comble, les Lionnes poussent le Nigeria dans ses retranchements. Mais à la 84e minute, Desire Oparanozie crucifie Yaoundé et offre un huitième titre aux Nigérianes. « Ce match, on ne l'oubliera jamais. On avait tout donné pour notre public », se souvient Christine Manie, capitaine de l'époque.

Aujourd'hui, une nouvelle génération émerge, portée par Naomi Eto ou encore Monique Ngock, déterminée à écrire sa propre histoire. Encadrée par des cadres expérimentés comme Ajara Nchout Njoya et Gabrielle Aboudi Onguéné, la sélection camerounaise veut rebondir. « L'avenir appartient à celles qui continuent de croire », souffle Mireille Tchengang.

Le rendez-vous est manqué pour 2024, mais la promesse d'un retour plus fort reste intacte. Car ce qui est certain, c'est que les Lionnes rugiront à nouveau.