Soudan: Des enquêteurs de l'ONU dénoncent l'utilisation d'armes explosives dans des zones densement peuplées

Alors que les combats se sont intensifiés ces dernières semaines dans certaines parties du Darfour, au Soudan, des enquêteurs de l'ONU ont dénoncé, dans un rapport publié, ce mardi 17 juin, l'utilisation d'armes explosives dans des zones habitées par des civils.

Selon la Mission internationale indépendante d'établissement des faits des Nations Unies pour le Soudan, l'intensification de la guerre civile a des conséquences « dévastatrices » pour les innombrables civils pris dans le conflit.

Ces enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU indiquent avoir constaté une forte augmentation des violences sexuelles et une utilisation accrue d'armes lourdes dans les zones peuplées.

Autour d'El Fasher, dans la province du Darfour du Nord, des civils ont été agressés, détenus et tués, tandis que des villages ont été attaqués, incendiés et pillés par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Au cours d'une attaque des FSR du 10 au 13 avril, plus de 100 civils auraient été tués, tandis qu'un bombardement des forces armées soudanaises (FAS) à Al Koma a tué au moins 15 civils.

Une crise de plus en plus meurtrière

Dans les zones reprises par les Forces armées soudanaises, telles que Khartoum, Al Jazira et Sennar, la Mission a documenté une violence généralisée de représailles entre la fin de 2024 et la mi-2025.

Les personnes perçues comme ayant soutenu les paramilitaires - y compris les défenseurs des droits de l'homme, les travailleurs médicaux et le personnel humanitaire - ont fait l'objet d'arrestations arbitraires, de tortures et, dans certains cas, d'exécutions.

Les Forces de soutien rapide ont également exercé des représailles, tuant 30 civils dans le quartier Al-Salha d'Omdurman le 27 avril.

« Soyons clairs : le conflit au Soudan est loin d'être terminé », a déclaré Mohamed Chande Othman, président de la mission d'enquête. « L'ampleur des souffrances humaines ne cesse de s'aggraver. La fragmentation de la gouvernance, la militarisation de la société et l'implication d'acteurs étrangers alimentent une crise de plus en plus meurtrière ».

Militarisation de l'aide

La guerre, qui a éclaté en avril 2023 entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a tué des dizaines de milliers de civils jusqu'à présent et déplacé plus de 13 millions de Soudanais.

Selon l'ONU, l'aide humanitaire est militarisée. Si les forces armées soudanaises ont tendance à imposer des « restrictions bureaucratiques », les paramilitaires continuent de piller des convois et bloqué complètement l'aide.

Ces actions favorisent la famine, en particulier au Darfour. Le 2 juin, un convoi de l'ONU a été bombardé à Al Koma, en route vers El Fasher, tuant cinq membres du personnel.

Les FSR ont bombardé l'hôpital saoudien d'El Fasher une douzaine de fois.

« Il est inadmissible que cette guerre dévastatrice soit dans sa troisième année sans aucun signe de résolution. Nous savons tous, mais il est bon de le répéter, que les civils continuent de faire les frais de l'escalade de la violence et des hostilités », a affirmé Mona Rishmawi, membre de la mission d'enquête.

Augmentation des violences sexuelles

Par ailleurs, les violences sexuelles ont largement augmenté dans le conflit au Soudan.

Les enquêteurs onusiens ont dénoncé surtout des viols menés par les paramilitaires dans des camps de déplacés. La Mission indique avoir documenté des viols en réunion, des enlèvements de femmes, de l'esclavage sexuel ou des mariages forcés.

Face à ce sombre tableau, les enquêteurs onusiens ont une nouvelle fois appelé la communauté internationale à mettre en oeuvre un embargo sur les armes.

« Nous demandons instamment à tous les États d'honorer leurs obligations légales, en commençant par appliquer pleinement l'embargo sur les armes prévu par la résolution 1556 du Conseil de sécurité. Ceux qui ont de l'influence doivent agir maintenant pour respecter et faire respecter le droit humanitaire international et éviter de se rendre complices de graves violations », a fait valoir M. Othman.