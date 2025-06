Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 juin 2025

revue de presse

Libye : La Chine prête à contribuer à la reconstruction

La Chine a réaffirmé son ambition de jouer un rôle central dans la reconstruction économique de la Libye, une fois la stabilité rétablie, a déclaré mardi l’ambassadeur par intérim de Pékin à Tripoli, Liu Jian.

La prédisposition de Pékin dans la future reconstruction économique de la Libye s’inscrit dans une stratégie plus large de projection économique en Afrique du Nord, combinant diplomatie d’influence et partenariats commerciaux structurants.

Dans un communiqué, le diplomate a souligné que la Chine restait le principal partenaire commercial de la Libye, en mettant en avant la large présence de produits chinois dans les foyers libyens. (Source apanews)

La Coupe du monde de football des clubs, une bonne affaire pour les équipes africaines

Quatre équipes africaines sont en lice dans la nouvelle formule du tournoi, qui se déroule aux Etats-Unis : Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Wydad Casablanca (Maroc) et Espérance Tunis (Tunisie).

Ils seront les derniers Africains à entrer en lice. Mercredi 18 juin, les Marocains du Wydad Casablanca ont été battus 2 à 0 par les Anglais de Manchester City, à Philadelphie, en phase de poules de la Coupe du monde de football des clubs.

La veille, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns s’étaient imposés 1 à 0 contre Ulsan (Corée du Sud), à l’occasion d’un match disputé à Orlando, dans un stade presque vide. Mais, si elle suscite peu d’engouement aux Etats-Unis, la compétition est une aubaine pour les quatre équipes africaines sélectionnées, sur le plan sportif comme sur le plan financier. (Source Lemonde Afrique)

Burkina Faso : Première déclaration de Ibrahim Traoré aux troupes depuis les attaques de mai

Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré (IB) était dimanche 15 juin sur le terrain pour motiver les troupes. Le président de transition s'est rendu à Pô, au célèbre camp Thomas Sankara, qui abrite le Centre national d'entraînement Commando.

Alors qu'il rendait visite aux forces de la région Centre-Sud, le capitaine s'est exprimé devant des élèves-officiers. C'est la première grande déclaration du chef de l'État burkinabè à ses forces armées depuis une série d'attaques djihadistes sur les communes de Djibo, Diapaga, Sollé et d'autres il y a un mois.

Dans un discours improvisé d'une quinzaine de minutes, le capitaine Ibrahim Traoré commence par présenter son bilan qu'il juge autant positif que souverainiste et rappelle aux jeunes officiers les raisons de la guerre. (Source RFI)

L’Afrique du Sud célèbre ses héros du cricket

Accueil triomphal ce mercredi à Johannesburg pour les Proteas, l’équipe sud-africaine de cricket.

Devant des centaines de supporters venus les acclamer à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg, le capitaine Temba Bavuma a brandi la célèbre masse de champion, symbole de leur victoire historique à Lord’s, à Londres, contre l’Australie, mercredi dernier.

Les Sud-Africains ont remporté la finale avec cinq guichets d’avance, totalisant 420 points, dont un partenariat crucial de 147 points entre Temba Bavuma et Aiden Markram, auteur d’un centenaire exceptionnel. (Source Africanews)

En RDC, Constant Mutamba dénonce un complot du Rwanda

Dans sa lettre de démission en date du mardi (17.06.2025) et qui circule sur les réseaux sociaux, le désormais ex-ministre de la Justice de RDC, Constant Mutamba a d’abord défendu son bilan. Il a évoqué des réformes audacieuses "menées après de nombreux sacrifices et malgré la résistance de conservateurs hostiles au changement".

Constant Mutamba est revenu sur le désengorgement dans les prisons comme faisant partie de la "thérapie adaptée à la maladie dont souffre notre Justice". Selon le ministre démissionnaire, toutes ces réformes ont permis de restaurer la confiance des Congolais envers la Justice.

Allusion à l’affaire de détournement présumé dans laquelle il est impliqué, Constant Mutamba s’est dit "surpris par un coup de poignard, à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes, visant à freiner cet élan de réformes et de patriotisme". Selon lui, ce complot viserait à désorganiser la riposte gouvernementale face à "l’agression rwandaise". (Source Deutsche Welle)

Mali : La Cour suprême ouvre un audit sur le financement public des partis politiques

Après l’officialisation de la dissolution des partis politiques et des associations à caractère politiques, la Section des comptes de la Cour Suprême décide d’auditer les fonds octroyés à ces partis. L’audit devrait s’étendre sur la période de 2000 à 2025.

Bien que dissous par décret présidentiel, les dirigeants des partis politiques au Mali devront justifier devant la justice chaque centime de l’Etat utilisé pendant les 25 dernières années. Hier soir, à la télévision nationale, la Section des Comptes de la Cour Suprême a annoncé l’ouverture d’un audit sur le financement public des partis politiques.

Les dirigeants des partis dissous sont appelés à déposer, au plus tard le 30 juin 2025, l’ensemble des documents comptables couvrant la période de juillet 2000 à mai 2025 : états financiers, pièces justificatives des dépenses, journaux de banque et de caisse, relevés et rapprochements bancaires ainsi que le document relatif à la situation des ressources. (Source maliweb)

Cameroun/Finance Week 2025 : Sept acteurs de l’économie et de la finance primés

La Finance Week 2025, tenue le 17 juin à Yaoundé, a récompensé le groupe Prometal avec le Prix du leadership de l’investissement industriel en zone Cemac et le Prix du leadership du secteur industriel au Cameroun.

Prometal est le premier acteur de la métallurgie en Afrique centrale et spécialiste de l’acier avec un four électrique d’une capacité de production d’environ 200 000 tonnes par an. Le groupe a aussi initié des projets pour transformer la bauxite, produire localement des bonbonnes de gaz, tout comme la mise en place d’un complexe sidérurgique au port de Kribi.

Prometal a été distingué aux côtés de six autres acteurs de l’économie et de la finance, qui ont réalisé des performances en 2024, à l’instar de la banque Afriland First Bank; l’industriel MIT Chimie; la société de gestion de portefeuille Elite Capital Asset Management; la société de bourse ESS Bourse; la compagnie d’assurances SanlamAllianz Cameroun sur les segments Vie et Non-Vie; l’opérateur de télécoms Orange Cameroun. (Source Africa 24)

Global gender gap : Le Gabon classé 91e en termes d’inégalités entre les sexes

Le Gabon est rangé à la 91e place dans le dernier rapport de Global gender gap report 2025, qui évalue les différents écarts observés entre les sexes dans un pays. En s’appuyant sur des statistiques économiques, santé et survie, niveau d’instruction, et autonomisation politique, le ranking attribue un score à 148 pays dans le monde.

Alors qu’il n’était pas enregistré en 2024, le Gabon entre dans le classement 2025 et occupe le 91e rang sur 148 pays. Une performance moyenne mais remarquable pour un premier jet. En effet, cela exprime les efforts que le pays fourni afin de favoriser l’égalité des sexes dans le pays. A travers de nombreuses initiatives, les femmes gabonaises ont pu s’affirmer. (Source GabonMediaTime)

Ghana : Un manque à gagner colossal de 11,4 milliards de dollars lié à la contrebande d’or artisanal

Le Ghana a perdu environ 11,4 milliards de dollars entre 2019 et 2023 à cause de la contrebande d’or issu de l’exploitation artisanale, selon un rapport de l’ONG suisse Swissaid. Le métal précieux est principalement acheminé hors du pays via des réseaux clandestins vers des destinations comme le Togo, le Burkina Faso, le Mali, ou directement vers les Émirats arabes unis.

Le rapport, publié le 11 juin 2025, s’appuie sur des données des Nations unies (UN Comtrade) et révèle un écart de 229 tonnes entre les quantités officiellement exportées par le Ghana et celles enregistrées par les pays importateurs. Cette contrebande concerne principalement l’or extrait par les petits exploitants miniers, appelés ASM (Artisanal Small Scale Mining), qui représentent au moins un tiers de la production aurifère du pays. (Source Africapresse)

Décentralisation au Bénin : Le gouvernement ajuste la réforme pour plus d’efficacité

Réunis en séminaire le 13 juin 2025 au Palais de la Marina, le président Patrice Talon et les acteurs clés de la décentralisation ont procédé à une évaluation approfondie des réformes engagées depuis 2022. Le compte rendu de cette séance a été présenté en Conseil des ministres ce mercredi.

Autour du chef de l’État, maires, adjoints, secrétaires exécutifs et préfets ont échangé sur l’état d’avancement des réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation. Il ressort de ces discussions une volonté commune d’optimiser le dispositif actuel, salué dans son ensemble mais encore perfectible dans sa mise en œuvre. (Source beninwebtv)