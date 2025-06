Les Etats-Unis ont organisé une rencontre entre les chefs de la diplomatie rwandaise et congolaise fin avril

Réunis à Washington mercredi 18 juin 2025, les experts congolais et rwandais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Un pas important, qui doit désormais être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Leur signature est attendue le 27 juin, avant une possible rencontre au sommet en juillet, en présence du président américain Donald Trump.

Il aura fallu de nombreux échanges d'e-mails et trois jours de discussions pour que les diplomates congolais et rwandais parviennent à un compromis. Sous l'oeil attentif de la sous-secrétaire américaine aux Affaires politiques, Allison Hooker, et sur la base de la déclaration de principes signée le 25 avril dernier, un document baptisé « Accord », avec un A majuscule, a été paraphé. Il contient cinq dispositions.

Parmi celles-ci figurent : le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régional.

Un mécanisme conjoint de coordination pour la sécurité doit également être mis en place. Ce dernier doit notamment intégrer le CONOPs (Concept des opérations), un cadre d'échange de renseignements négocié à Luanda en octobre 2024, censé profiter aux deux parties.

Une signature ministérielle attendue le 27 juin

Selon un communiqué conjoint publié sur le site du gouvernement américain, le texte devra maintenant être signé par les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce rendez-vous est prévu le 27 juin, à Washington.

Enfin, une signature au niveau présidentiel, en présence du président américain Donald Trump, pourrait avoir lieu en juillet, selon des sources proches de la médiation.