Soudan: Eiffel Met en Oeuvre les Stations d'Eau dans Umm Dabakir et Al-Naim dans l'État du Nil Blanc

Le gouverneur du Nil Blanc Lit-Gen Gamaruddine Mohamed a présidé aujourd'hui dans son bureau la réunion conjointe avec la Société d'Ingénierie Eiffel concernant les projets hydrauliques dans l'État, en présence de la ministre des Finances et de l'Économie Mme Fatima al-Haj et du ministre de l'Infrastructure et du Développement urbain, du directeur du Département du Développement et du directeur du département d'État pour l'eau potable.

La réunion a discuté des dispositions pour mettre en œuvre certains projets d'eau dans toutes les localités de l'État en termes de besoins techniques et de capacités financières pour un certain nombre de projets d'eau inclus dans le programme du gouvernement de l'État.

La réunion a permis la mise en place de deux stations d'eau dans la région d'Umm Dabakir Al-Muhamadiyah dans la localité de Rabak et d'Al-Naeem dans la localité d'Al-Salam par la société Eiffel pour un coût total estimé à plus de 900 millions SDJ, avec 200 millions SDJ pour la station Umm Dabaker et plus de 700 millions SDJ pour la station d'eau Al-Naeem pour une période de mise en oeuvre de deux mois.

Mme Fatima a indiqué que la réunion avait permis la mise en œuvre de ces projets conformément à l'accord avec la société, Indiquant que Eiffel a accepté et s'est engagé à commencer les travaux samedi prochain.