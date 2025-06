Soudan: Kamil Idris Confirme la Profondeur et la Force des Relations Bilatérales entre le Soudan et le Koweït

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris a confirmé la profondeur et la force des relations bilatérales entre le Soudan et le Koweït, exprimant la volonté du Soudan de préserver et de développer ces relations dans tous les aspects d'une manière qui sert les intérêts des deux pays et peuples frères.

Le Premier ministre a rencontré aujourd'hui dans son bureau à Port-Soudan l'ambassadeur de l'État frère du Koweït, M. Fahd Mishari Al-Dhafiri, où les deux parties ont discuté des aspects de la coopération conjointe et des moyens de l'améliorer.

Kamil Idris a loué les positions de l'État du Koweït en soutien au Soudan tout au long de la guerre contre la milice FSR, notant que les relations avec le Koweït sont historiques.

Pour sa part, Dr. Fahd a déclaré que les dirigeants et le peuple koweïtiens se tiennent aux côtés du Soudan face à la guerre, exprimant la volonté de son pays d'encourager tout ce qui renforcerait la coopération bilatérale ou régionale avec le Soudan dans tous les domaines, exprimant le soutien du Koweït au Premier ministre et a dit : 《Nous espérons qu'il réussira dans sa mission, ce que nous voyons exceptionnel et important dans l'histoire du Soudan》.

L'ambassadeur a réitéré le soutien du Koweït au Soudan dans la phase de reconstruction, déclarant que le Fonds Koweïtien Pour le Développement Économique Arabe est prêt à coopérer avec le Soudan dans le domaine de la reconstruction, soulignant la grande expérience du Fonds dans ces domaines.