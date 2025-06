Soudan: Le Fonds Humanitaire et le PAM Examinent les Plans d'Intervention Actuelles et futurs dans l'État du Nord

Le Commissaire de la Commission d'Aide Humanitaire dans l'État du Nord, Dr Abdul Rahman Ali Khairy a salué les interventions du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses efforts continus dans les domaines de l'alimentation, des moyens de subsistance, des aides agricoles et d'autres interventions humanitaires dans l'État.

Au cours de la réunion qu'il a tenue aujourd'hui dans son bureau avec la délégation du PAM, le commissaire a passé en revue les plans du programme pour coordonner les efforts et renforcer l'action humanitaire et bénévole dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. La réunion a également discuté des mouvements du programme dans le cadre du transport, du stockage et de la distribution de l'aide aux communautés ciblées.

Le commissaire a salué le niveau de coopération et de coordination entre la commission et le programme, exprimant son soutien au programme et à ses projets pour le Soudan et l'État du Nord.

Du plus il a souligné l'importance de parvenir à une formule de travail conjointe dans les domaines du stockage des aliments et des combustibles, et de permettre au PAM de remplir normalement son rôle en tant qu'organisation internationale active dans le Soudan.