Ethiopie: Le pays continuera d'investir dans les systèmes nationaux d'évaluation - Ministère de la Planification et du Développement

Addis-Abeba — Le gouvernement éthiopien continuera d'investir dans les systèmes nationaux d'évaluation, de renforcer les capacités institutionnelles et d'intégrer les cadres d'évaluation dans les cycles de programmation et d'élaboration des politiques de développement, selon le ministère de la Planification et du Développement.

Lors de la clôture du 25e anniversaire de l'AfrEA, célébré pendant trois jours à Addis-Abeba, la ministre d'État chargée de la Planification et du Développement, Tirumar Abate, a réaffirmé le ferme engagement de l'Éthiopie à promouvoir une culture de politiques et de prise de décision fondées sur des données probantes.

« Nous sommes convaincus que des systèmes de suivi et d'évaluation robustes sont essentiels pour garantir la transparence, la responsabilité et l'efficacité des services publics.»

Selon elle, l'évaluation n'est plus un luxe, mais une nécessité à une époque où les ressources sont limitées, les attentes élevées et le coût de l'échec des politiques immense.

En outre, la ministre d'État a ajouté que le gouvernement éthiopien continuerait d'investir dans le renforcement des systèmes nationaux d'évaluation, le renforcement des capacités institutionnelles et l'intégration des cadres d'évaluation dans les cycles de programmation et d'élaboration des politiques de développement.

« Nous travaillons activement à l'institutionnalisation de l'évaluation au sein des ministères et des agences gouvernementales et nous assurons que les enseignements tirés de la mise en oeuvre éclairent notre stratégie de développement. »

Tirumar a également souligné que l'Éthiopie reste profondément attachée à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux Objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030, soulignant que ces deux cadres incarnent les aspirations collectives à une Afrique pacifique, prospère et intégrée.

La ministre d'État a félicité l'AfrEA pour avoir aligné sa vision et ses efforts sur ces agendas mondiaux et continentaux.

Le gouvernement éthiopien est prêt à soutenir l'AfrEA dans ses projets futurs, que ce soit par le biais de la coopération technique et du partenariat institutionnel, entre autres, a-t-elle affirmé.

Le président de l'AfrEA, Miche Ouedraogo, a déclaré pour sa part que cette réunion a été déterminante non seulement pour commémorer le 25e anniversaire de l'AfrEA, mais aussi pour réaffirmer l'engagement à bâtir un avenir plus solide et plus résilient pour la prise de décision et la collaboration fondées sur des données probantes sur le continent.

De même, le président de l'Association éthiopienne d'évaluation, Dereje Mamo, a souligné la nécessité de traduire les données probantes en politiques qui améliorent le sort de millions de personnes, soulignant l'importance de renforcer la collaboration sur tout le continent.

Le 25e anniversaire de l'AfrEA a été célébré à Addis-Abeba sous le thème : « Célébrer 25 ans d'excellence en évaluation ancrée en Afrique : Construire ensemble un avenir meilleur ».