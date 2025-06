Ethiopie: La Conférence africaine sur la garde d'enfants souligne la nécessité d'investir dans les enfants

Addis-Abeba — L'urgence d'investir dans l'enfance a été soulignée lors de la Conférence africaine sur la garde d'enfants qui s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba.

Laila Gad, représentante de l'UNICEF auprès de l'UA et de la CEA, a déclaré que l'avenir de l'Afrique dépend de la manière dont nous prenons soin des enfants du continent aujourd'hui.

Selon elle, plus de 400 millions d'enfants de moins de 18 ans sur le continent africain dynamique sont confrontés à la pauvreté, à la malnutrition, au manque d'accès à une éducation de qualité, à des soins de santé inadéquats et à l'exposition à la violence et à la négligence.

Les enfants manquent d'accès aux services de santé essentiels, à une bonne nutrition et à un environnement sain et stimulant, a-t-elle déclaré, appelant à des mesures décisives pour relever ces défis.

Lors de l'ouverture de la conférence sous le thème : « Construire un partenariat pour accélérer les actions en faveur d'une garde d'enfants inclusive et de qualité en Afrique », la maire d'Addis-Abeba, Adanech Abebie, a souligné l'importance de la collaboration et de la prise de mesures concrètes pour l'avenir des enfants africains.

En Éthiopie, les droits de l'enfant sont au cœur des priorités nationales, l'accès universel à l'éducation primaire et secondaire étant au coeur de ses préoccupations, a-t-elle dévoilé, soulignant que la ville nourrit des centaines de milliers d'enfants dans les écoles publiques deux fois par jour.

Malgré ces efforts et d'autres, la situation reste préoccupante à l'échelle nationale et sur le continent dans son ensemble, car des centaines de millions de personnes n'ont pas accès à des services de garde d'enfants de qualité et abordables, a noté la maire.

Amma Twum-Amoah, Commissaire à la Santé, aux Affaires humanitaires et au Développement social de la Commission de l'Union africaine (CUA), a déclaré que le bien-être des enfants n'est pas un impératif social. Il s'agit d'une responsabilité économique et morale qui défie la force et la résilience de la société.

Sur tout le continent africain, l'accès à des services de garde d'enfants de qualité et abordables reste un défi pour beaucoup, en particulier dans les communautés mal desservies, a-t-elle ajouté, soulignant qu'un système de santé maternelle solide, un congé parental adéquat et des services intégrés pour la petite enfance sont essentiels pour garantir que les enfants africains reçoivent les soins dont ils ont besoin dès leur plus jeune âge.

Pour sa part, Mary Getui, présidente du Réseau africain pour la petite enfance (AfECN), a déclaré que l'accès à des services de garde d'enfants de qualité permettrait aux familles de garantir que leurs enfants grandissent dans un environnement sûr, stimulant et stimulant.

La présidente a souligné la nécessité d'un engagement collectif pour garantir que les enfants africains aient la possibilité de s'épanouir et de libérer leur potentiel en toutes circonstances.

« L'AfECN s'engage à renforcer les partenariats et la collaboration pour faire progresser le programme de garde d'enfants et soutient tous les efforts visant à renforcer et à développer les systèmes de garde d'enfants. »