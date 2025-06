Afrique de l'Ouest: La BRVM enregistre moins d'un milliard FCFA de transactions ce mercredi 18 juin 2025.

Contrairement aux six séances précédentes, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)a enregistré au terme de la séance de cotation de ce mercredi 18 juin 2025 des transactions de moins d'un milliard de FCFA.

La valeur totale des transactions de la séance sous revue s'est en effet établie à 978,538 millions de FCFA contre 1,328 milliard de FCFA le mardi 17 juin 2025. Depuis le mardi 10 juin 2025 où elle s'élevait à 2,257 milliards de FCFA, ces transactions se sont toujours situées au-dessus du milliard de FCFA avec respectivement 2,267 milliards de FCFA le 11 juin, 1,512 milliard de FCFA le 12 juin, 1,975 milliard de FCFA le 13 juin, 1,304 milliard de FCFA le 16 juin et 1,328 milliard de FCFA le mardi 17 juin 2025. La moyenne des transactions sur les sept séances de cotation se situe à 1,660 milliard de FCFA.

Au niveau des autres activités du marché, note la poursuite de l'embellie des indices phares de la bourse. L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,32% à 309,09 points contre 308,10 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a progressé de 0,18% à 154,44 points contre 154,16 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a enregistré une hausse de 0,55% à 129,02 points contre 128,32 points la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 38,348 milliards, passant de 11 880,973 milliards de FCFA la veille à 11 919,321 milliards FCFA ce 18 juin 2025.

Celle du marché des obligations connait est aussi en hausse de 5,457 milliards, s'établissant à 10 439,025 milliards de FCFA contre 10 433,568 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 18 480 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,93% à 540 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,42% à 1 945 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,28% à 9 375 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,46% à 2 510 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 510 FCFA), TotalEnergies Marketing Sénégal (moins 1,82% à 2 700 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 1,78% à 16 600 FCFA).