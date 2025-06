Afrique Centrale: Washington - Les experts congolais et rwandais paraphent le document préparatoire à l'accord de paix

Des équipes techniques de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé, le mercredi 18 juin 2025 à Washington, le texte de l'Accord de paix, en présence de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques, Allison Hooker, en vue de la signature ministérielle de l'accord de paix le 27 juin 2025. C'est ce qu'annonce un communiqué du Département d'Etat des Etats-Unis.

« S'appuyant sur la déclaration de principes signée le 25 avril 2025, l'accord a été élaboré au cours de trois jours de dialogue constructif sur les intérêts politiques, sécuritaires et économiques », note le communiqué.

L'accord comprend des dispositions sur :

le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités ;

le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques ;

l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire basé sur le concept d'opérations (CONOPS) du 31 octobre 2024;

la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire ;

et un cadre d'intégration économique régionale.

« Dans le cadre de la coordination en cours entre les efforts de facilitation des États-Unis d'Amérique et de l'État du Qatar, l'État du Qatar a participé à ces discussions afin d'assurer la complémentarité et l'alignement entre les initiatives des deux pays visant le dialogue et la paix dans la région. La RDC et le Rwanda ont tous deux exprimé leur gratitude pour les précieuses contributions et les efforts conjoints des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires dans la promotion d'une résolution pacifique », ajoute le Département d'Etat.

Ce dernier affirme attendre avec impatience le prochain Sommet des chefs d'État à Washington, afin de faire progresser la paix, la stabilité et la prospérité économique dans la région des Grands Lacs.