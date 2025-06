Gabon: Le Chef de l'État échange avec le Directeur Général du Groupe Summa Construction

Le Président de la République, Chef de l'État, Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Envar Sayan, Directeur Général du Groupe Summa Construction.

Cette rencontre a été l'occasion de faire un point d'étape sur les projets en cours menés par le groupe à travers le pays. Parmi les principales réalisations figurent les villas présidentielles, le Zoo et le Centre des Congrès de la cité de la Démocratie, des infrastructures stratégiques destinées à revaloriser l'image et l'attractivité de ce site emblématique. À ce jour, le taux d'exécution global des travaux est estimé à 45 %, selon les indications du Directeur Général.

Saluant les avancées enregistrées, le Chef de l'État a exprimé sa volonté de renforcer davantage cette coopération. Il a notamment évoqué la possibilité d'étendre le partenariat à d'autres projets, tels que la construction d'un hôtel au bord de mer baptisé Corniche, ainsi que d'une future cité administrative visant à regrouper les services centraux de l'État.

Par ailleurs, le Président de la République a également accordé une audience conjointe à Didier Pagnoux, Président Directeur Général de la société KATIM-EDGE, spécialisée dans les télécommunications sécurisées, et Monsieur Shimon Dadon, Directeur de Infrabox Apollo.

Présent dans plusieurs pays et fort de plus de 14 000 employés, le groupe KATIM-EDGE dispose d'une expertise reconnue et d'une solidité financière qui en font un acteur de référence dans son domaine.

La possibilité d'un partenariat stratégique en faveur de l'inclusion numérique au Gabon a ainsi été au centre des discussions. Le projet présenté prévoit la mise en place d'un réseau intégré et sécurisé qui permettrait aux populations d'accéder aux services digitaux essentiels, tels que la délivrance de permis de conduire, de cartes d'identité et de visas. Ce dispositif inclurait également le déploiement d'un réseau 5G à l'échelle nationale, afin de garantir un accès équitable et sécurisé à Internet et aux services numériques.

Avec monsieur Shimon Dadon, responsable de la société Infrabox Apollo, spécialisée dans le traitement des eaux usées, l'énergie et l'agro-industrie, les échanges ont porté essentiellement sur la mise en oeuvre des projets agricoles au sein des forces armées, en vue de renforcer leur autonomie alimentaire, et de valoriser les productions excédentaires, dans une perspective de souveraineté économique.

ComPRG