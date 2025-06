Gabon: PDG de Katim Edge en audience chez le chef de l'Etat gabonais

Ce 17 juin, le Président de la République, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience M. Didier Pagnoux, Président-directeur général de Katim Edge, afin d'explorer un partenariat stratégique dans le domaine des télécommunications sécurisées.

Au cœur des échanges : le déploiement d'un réseau 5G au Gabon, visant à faciliter l'accès aux services administratifs tels que les cartes d'identité, permis de conduire ou visas, dans un esprit de modernisation et de proximité avec les citoyens.

Présente à l'international avec plus de 14 000 collaborateurs, Katim Edge entend travailler en synergie avec La Poste et le ministère de l'Économie numérique pour faire progresser la digitalisation de l'administration et promouvoir l'inclusion numérique sur l'ensemble du territoire.

Dans le même élan, le Chef de l'État s'est également entretenu avec M. Shimon Dadon, dirigeant d'Infrabox Apollo, entreprise spécialisée dans l'énergie, l'eau et l'agro-industrie. Ce partenariat vise à développer des projets agricoles au sein des forces de défense et de sécurité, pour renforcer leur autonomie alimentaire et valoriser les productions excédentaires dans une logique de souveraineté économique.

Ces rencontres illustrent la volonté ferme du Président de bâtir un Gabon moderne, connecté et résilient, tourné vers un développement durable et inclusif.