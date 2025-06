Afrique: Clara Luvanga (Tanzanie) - 'On respecte nos adversaires, mais on ne va pas se contenter d'être là.'

interview

À 20 ans, Clara Luvanga s'affirme comme la nouvelle star du football féminin tanzanien

Cette saison, l'attaquante explose en Saudi League avec 30 réalisations, championne avec Al Nassr

La Tanzanie est dans le Groupe C avec le Ghana, le Mali et l'Afrique du Sud, tenante du titre

À seulement 20 ans, Clara Luvanga est déjà l'une des figures montantes du football féminin africain. Son nom résonne particulièrement fort en Tanzanie, où elle incarne à la fois l'avenir et l'espoir d'un football féminin en pleine évolution. Avec 10 buts inscrits lors de la campagne de qualification pour la Coupe du Monde Féminine U-17 en 2022, elle a été la meilleure buteuse de son équipe, portant la sélection tanzanienne sur ses épaules et contribuant largement à son retour sur la scène internationale. Cette efficacité devant le but, elle l'a confirmée cette saison dans un tout autre contexte, en s'imposant comme la championne et troisième meilleure réalisatrice de la Saudi League avec Al Nassr, où elle a inscrit un total impressionnant de 30 buts.

Cette double performance souligne la progression fulgurante de Clara Luvanga, qui a su s'adapter à des défis très différents, passant des terrains africains à un championnat émergent mais compétitif au Moyen-Orient. Elle est aujourd'hui une pièce maîtresse de l'équipe nationale tanzanienne, qui prépare avec ambition sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies 2024. Pour la Tanzanie, absente depuis 2010, ce retour à la CAN Féminine est un moment historique, et Clara en est l'une des principales protagonistes. Avec son style de jeu incisif, son sens du but affûté et sa maturité malgré son jeune âge, elle porte l'espoir d'une génération qui veut s'imposer parmi les meilleures nations du continent.

Au-delà des chiffres, l'attaquante représente une nouvelle dynamique, celle d'un football féminin africain qui se professionnalise et attire l'attention sur des talents jusque-là trop peu exposés. Son parcours est une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles en Tanzanie et au-delà, qui voient en elle la preuve qu'il est possible de rêver grand et d'atteindre des sommets grâce au travail, à la détermination et à la passion.

Alors que la Tanzanie s'apprête à défier des équipes expérimentées comme l'Afrique du Sud, le Ghana ou le Mali, la pression est forte, mais l'enthousiasme et la confiance sont palpables. Clara Luvanga, par son parcours et ses performances, symbolise cette montée en puissance du football féminin tanzanien, prêt à écrire une nouvelle page de son histoire sur la scène continentale.

Clara, la Tanzanie effectue un retour remarqué sur la scène continentale. Comment votre équipe se sent-elle à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies ?

Nous sommes très motivées. Cela fait longtemps que la Tanzanie n'a pas participé à une phase finale de CAN Féminine, donc toute l'équipe -- joueuses comme encadrement -- est heureuse de ce retour. Il y a une vraie excitation à l'idée de représenter notre pays à ce niveau. Nous nous préparons sérieusement, avec beaucoup d'envie, et nous avons conscience de l'importance de ce tournoi pour nous, pour notre pays, et pour le développement du football féminin en Tanzanie.

Vous n'avez que 20 ans, et pourtant votre parcours est déjà impressionnant. Vous avez terminé meilleure buteuse des qualifications africaines pour la Coupe du Monde U20, et vous figurez également parmi les meilleures réalisatrices du championnat saoudien. Comment vivez-vous cette ascension fulgurante ?

C'est vrai que tout est allé très vite, mais je garde les pieds sur terre. Je m'appuie beaucoup sur les conseils de mes entraîneurs, que ce soit en club ou en sélection. Ils m'aident à progresser, à rester concentrée sur mes objectifs. Je suis aussi très attentive à mes coéquipières, j'apprends d'elles. Je pense que l'essentiel, c'est de rester humble, de travailler dur chaque jour, et de toujours garder en tête les objectifs collectifs. Mon succès personnel ne compte que s'il aide l'équipe à avancer.

Vous évoluez à Al-Nassr, un club mondialement connu depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Avez-vous eu l'occasion d'échanger personnellement avec lui ?

Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'était bref, mais marquant. On a pris une photo ensemble, et on a échangé quelques mots. Il a été très gentil. Ce sont des petits moments comme celui-là qui restent gravés. C'est une star mondiale, et pouvoir croiser son chemin dans le même club, c'est quelque chose d'inspirant.

D'autres joueuses de votre club, comme Lina Boussaha avec l'Algérie ou Ruth Kipoyi avec la RD Congo, participeront également à cette CAN. Discutez-vous ensemble de cette compétition ?

Oui, bien sûr. On en parle régulièrement. On se souhaite bonne chance les unes aux autres, on échange sur la préparation avec nos sélections respectives. C'est agréable de savoir qu'on sera plusieurs représentantes d'un même club dans une compétition aussi importante. Cela renforce les liens, et on se motive mutuellement pour bien représenter nos pays et nos couleurs.

La Tanzanie évoluera dans le Groupe C, en compagnie du Ghana, du Mali et de l'Afrique du Sud. Quel regard portez-vous sur cette poule ?

C'est un groupe très relevé, avec des équipes qui ont beaucoup d'expérience dans cette compétition. L'Afrique du Sud, par exemple, est la tenante du titre. Le Ghana et le Mali sont aussi de très bonnes équipes, très physiques et bien organisées. Mais nous allons à cette CAN avec des ambitions. On respecte nos adversaires, mais on ne va pas se contenter d'être là. On va se battre, représenter fièrement notre pays et tenter de décrocher des résultats. Nous sommes prêtes à relever le défi.

Ce sera votre toute première Coupe d'Afrique des Nations Féminine. Comment appréhendez-vous ce grand rendez-vous ?

C'est un moment très spécial pour moi. C'est la première fois que je vais participer à une CAN senior, donc je suis à la fois excitée et concentrée. Je me prépare sérieusement, physiquement et mentalement. C'est une grande étape dans ma carrière. Je veux me battre pour mon pays, donner le meilleur de moi-même sur le terrain et faire honneur à la sélection tanzanienne. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience.

Que représente cette compétition pour vous, au-delà de son importance sportive ?

Elle représente énormément. D'abord parce que c'est une opportunité de jouer contre les meilleures joueuses du continent. Mais aussi parce que c'est une vitrine pour montrer le développement du football féminin en Tanzanie. À travers cette compétition, nous avons l'occasion de faire connaître notre pays, notre niveau, nos ambitions. C'est aussi une façon de prouver que la Tanzanie a sa place sur la scène africaine, que nos efforts pour faire progresser le football féminin commencent à porter leurs fruits.

Enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser à une jeune fille qui rêve de suivre vos pas ?

Je lui dirais de croire en elle. Le chemin n'est pas facile, c'est vrai, mais il en vaut la peine. Aujourd'hui, le football peut être une carrière, une véritable opportunité d'émancipation. Il ne faut pas avoir peur de montrer son talent, de se battre pour ses rêves. Il y a beaucoup de potentiel chez les jeunes filles en Tanzanie. Il faut qu'elles sachent que si elles travaillent dur, elles peuvent réussir, aider leur famille et faire la fierté de leur pays. Le football féminin est une voie d'avenir.