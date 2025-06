Togo: Les autorités doivent enquêter sur les allégations de torture de manifestants et mettre fin à la répression de la dissidence

Les autorités togolaises doivent enquêter sur les allégations selon lesquelles des manifestants ont été soumis à la torture à la suite des manifestations du début du mois, et respecter leurs engagements en matière de protection des droits à la liberté de réunion pacifique et d'expression, a déclaré Amnesty International aujourd'hui.

Des dizaines de personnes ont été arrêtées les 5 et 6 juin à Lomé après être descendues dans la rue pour protester contre la répression gouvernementale contre la dissidence, la crise du coût de la vie et les changements de la Constitution qui pourraient permettre à l'actuel président du Conseil des ministres, Faure Gnassingbé, de rester au pouvoir indéfiniment.

Cinquante-six personnes ont été libérées le 9 juin, selon le procureur. Trois manifestants sont toujours détenus au 17 juin, selon plusieurs sources.

"En interdisant les manifestations et en les réprimant par la force, les autorités violent le droit international", Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Lors de leur détention, plusieurs manifestants ont été soumis à la torture ou à d'autres mauvais traitements, selon des témoignages recueillis par Amnesty International.

« Ces manifestants togolais sont sévèrement punis pour avoir simplement exprimé leurs opinions. En interdisant les manifestations et en les réprimant par la force, les autorités bafouent le droit international qui protège le droit de manifester. Elles n'ont pas non plus respecté les engagements pris lors du dernier Examen périodique universel , notamment l'interdiction de la torture sous toutes ses formes et l'ouverture d'enquêtes sur les allégations de torture », a déclaré Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. « La répression de la liberté d'expression et de réunion pacifique doit cesser immédiatement. »

Dans un communiqué lu à la télévision le 9 juin, le procureur de la République a évoqué « des individus [qui] ont occupé bruyamment en groupe la voie publique [...], orchestrant des bruits violents et dressant des barricades », alors même qu'« aucune déclaration de manifestation publique n'avait été enregistrée », ce qui constituait selon lui un « trouble aggravé à l'ordre public ».

Des témoignages et des certificats médicaux font état d'actes de torture

Amnesty International s'est entretenue avec dix manifestants dans les jours qui ont suivi leur arrestation à la gendarmerie de Djidjolé. Tous ont déclaré avoir été victimes de torture ou d'autres mauvais traitements.

"Nous demandons une enquête rapide, impartiale, indépendante et efficace sur ces allégations", Fabien Offner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

« Nous étions allongés par terre, entourés de six ou sept policiers. Ils nous ont aspergés d'eau et nous ont frappés aux fesses avec des cordes. Ils nous ont frappés sur la plante des pieds et nous ont demandé : "Vous allez encore manifester ?" Ils nous ont menacés. À un moment donné, ils nous ont ordonné d'aller danser sous la pluie. Ils ont ordonné à un manifestant arrêté avec un mégaphone de chanter dans le mégaphone éteint », a raconté l'un d'eux à Amnesty International.

« Ce n'est pas la première fois dans le pays que des actes de torture et d'autres mauvais traitements sont signalés par des manifestants arrêtés. Le Togo a été condamné une douzaine de fois ces dernières années par la Cour de justice de la CEDEAO pour avoir eu recours à la torture. Nous demandons l'ouverture rapide d'une enquête impartiale, indépendante et efficace sur ces allégations », a déclaré Fabien Offner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Trois certificats médicaux consultés par Amnesty International font état de « contusions des muscles fessiers » et un quatrième de « contusions des muscles paravertébraux ». Amnesty International a également constaté des blessures sur des photos de manifestants.

L'une des victimes présumées, détenue pendant quatre jours et ayant témoigné trois jours après sa libération, a déclaré : « J'ai encore mal aux fesses, à la hanche et j'ai du mal à lever le bras droit. » Une autre victime présumée a déclaré avoir signé des documents à la gendarmerie sans en connaître le contenu. Une autre a déclaré avoir reçu des menaces téléphoniques après avoir signalé les violences sur les réseaux sociaux.

Amnesty International s'est rendue à la Brigade de recherche et d'intervention de la Direction générale de la police nationale le 10 juin, où 32 manifestants ont été arrêtés. L'organisation a interrogé trois d'entre eux, qui ont déclaré avoir été bien traités et avoir reçu la visite de leurs proches.

Arrière-plan

Le 26 mai, le chanteur Aamron, virulent critique des autorités, a appelé à la mobilisation contre le gouvernement dans une vidéo publiée sur TikTok. Il a été arrêté la nuit suivante à son domicile sans convocation ni mandat d'arrêt et emmené vers un lieu inconnu. Il est réapparu le 6 juin dans une vidéo, présentant ses excuses au président du Conseil des ministres pour ses propos « insultants et outrageants ». Il a également annoncé être soigné en hôpital psychiatrique.

Dans un communiqué publié le 6 juin, le gouvernement a averti que toute personne utilisant les réseaux sociaux pour « diffuser des informations infondées susceptibles de causer de graves troubles à l'ordre public (...) [serait], sans exception, confrontée à toute la rigueur de la loi ».

Certaines des lois citées dans cette déclaration contiennent des dispositions contraires au droit international.

Depuis l'adoption d'une nouvelle Constitution en avril 2024, le pouvoir est concentré entre les mains du président du Conseil des ministres, chef du parti majoritaire. L'ancien président Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis la mort de son père en 2005, a pris ses fonctions le 3 mai 2025.

