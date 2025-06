Togo: Et la leçon de redevabilité et de bonne gouvernance locale continue !

Bonne élève de la décentralisation depuis son installation, l'équipe dirigeante de la commune de Golfe 1 avec à sa tête le Ministre-Maire, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, continue de faire preuve de bonne pratique. Ainsi, pour la 3ème édition consécutive, depuis l'année 2023, cette commune a procédé à la reddition de ses comptes.

Ainsi, ce Mardi, collaborateurs et élus de cette commune et, autres partenaires concernés ont choisi de se soumettre à la reddition des comptes de l'année 2024 et également de faire par la même occasion, le bilan des activités de la Mairie de la communauté de Bè Afédomé depuis 2019. Ce fut au cours d'une journée publique dite de reddition de compte (JPRC), organisée conformément à l'article 18 de la loi sur la décentralisation de 2007.

Entre autres réalisations à l'actif de cette équipe dirigeante de la Mairie de Bè Afédomé, il y a au Plan administratif, le fait que, désormais subdivisée en 6 zones dans lesquelles sont installées des annexes pour rapprocher les services de la population, cette commune compte à ce jour, 220 agents répartis. Finalité d'une telle démarche, être lus efficace et apporter des réactions et services de qualité aux populations se trouvant sur ce territoire communal. On en retient entre autres contacts heureux avec ces administrés, préoccupation de l'exécutif communal et de ses collaborateurs, des rencontres des groupes organisés, la chefferie traditionnelle, les comités de développement, le groupement des jeunes et des femmes et même le secteur privé...

L'infrastructure et les équipements ne sont pas non plus ignorés. A ce niveau, Joseph Gomado et ses pairs élus locaux, ont doté la commune des engins de meilleure qualité et performants pour les travaux publics. Ils ont donc réhabilité les annexes mais également acquis un terrain qui devra servir à la construction du siège de la Mairie, en bâtiment R+4. De même, il a été acquis deux autres terrains qui devront être destinés à la construction de la résidence du maire. On note durant le parcours, également la réhabilitation de plusieurs bâtiments scolaires et l'équipement de plusieurs établissements scolaires.

Une des réalisations phares dans le secteur de la santé, c'est celle de la construction d'un édifice en bâtiment R+3 pour le service d'ophtalmologie de l'hôpital de Bè, structure ayant également bénéficie de médicaments et de la prise en charge de certains membres de son personnel. Toujours soucieuse de la santé des populations, cette équipe de l'exécutif communal composée d'acteurs venant d'horizons politiques et sociaux divers ont travaillé à la construction d'un dispensaire R+2 à Klobatèmé et ont aussi conduit un projet de construction d'une mini adduction d'eau potable dans la même localité. On note également parmi les actions à mettre à l'actif de la Mairie, sur la période 2019-2025, le reprofilage et l'aménagement de plusieurs voies dans le canton de Bè.

Aussi grâce à elle, le marché de Bè a un nouveau visage. Des boutiques sont rénovées et le site est désormais sous vidéo surveillance.

L'éducation et la formation professionnelle ainsi que l'emploi des jeunes ont fait partie des priorités de Joseph Gomado et ses collègues. Si certains jeunes bacheliers et étudiants ont eu droit à des bourses, d'autres ont donc bénéficié d'un accompagnement (formation) et du financement grâce à un projet d'employabilité des jeunes déployé grâce au financement de la Préfecture de Mohammedia (Maroc).

Faisant de l'innovation technologique, un levier pour une relève de qualité, Bè Afédomé n'a pas hésité à se hisser au premier rang comme Commune ayant ouvert un centre de formation pour les jeunes gens. Il s'agit de l'Académie Digitale Numérique qui accueille depuis quelques années de jeunes gens pour une formation dans les différents domaines de l'informatique et du numérique.

Enfin, les femmes. Elles n'ont pas été oubliées. Elles ont eu droit à une attention particulière la part des élus locaux de Golfe 1. Une attention qui s'est traduise sur les 6 ans de gestion par l'octroi de crédits remboursables. Ceci alors qu'un constat de réorganisation et de redynamisation des activités des CDQ a été fait, pendant que le domaine de l'environnement a été aussi impacté avec une approche de gestion des déchets et de réhabilitation du couvert végétal avec des mises en terre de plants.

En tout cas, ce ne sont pas des actions qui sont pour déplaire à l'un des premiers artisans qu'est Joseph Gomado. « Nous sommes fiers des actions menées par le conseil municipal. Nous savons que les défis sont énormes. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas arrivés pendant 6 ans à relever tous les défis. Mais, on est arrivés à atteindre un certain nombre d'objectifs. Ce sont des actions encourageantes », a-t-il dit.

Il n'ignore pas le fait que autrefois reconnue comme épicentre de mouvements et de manifestations de la colère des populations togolaise, il a été question d'un travail sérieux avec les têtes couronnées et les jeunes gens pour assurer un climat apaisé à toute la population.

On rêve « Grand »

Et la dynamise semble ne pas être prête à s'arrêter. Mais alors que sonne la fin de ce mandat des élus locaux de la Commune de Golfe 1, avec les élections municipales annoncées pour le 17 Juillet 2025 au Togo, grand est encore le rêve de Joseph Gomado et ses pairs qui ambitionnent de donner un nouveau visage encore plus scintillant à la portion lagunaire se trouvant sur leur territoire communal. Un projet devant faire de cet endroit, un petit « Champs Elysée » ou mieux encore, la « Venise » du Togo, est enclenché. On parle d'une étude de près de 80 millions de francs CFA commanditée par la mairie et des projections sont faites avec une perspective allant jusqu'à l'horizon 2050 avec de grands projets.

De la reddition des comptes, dont la Mairie en a fait désormais une habitude, les représentants du préfet du Golfe et du ministre en charge de la décentralisation en sont ravis. S'ils se sont félicités du cap maintenu par cette Commune depuis déjà 3 ans, à travers cet exercice de redevabilité et de bonne gouvernance locale, ils n'ont pas hésité à inviter les autres collectivités territoriales togolaises à en faire autant.