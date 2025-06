Togo: Les gratitudes du Maire Adjoint Espoir KOUDJODJI à la Communauté Bè

Il a été durant ce mandat finissant l'un des jeunes Maires et Maires Adjoints les plus actifs au Togo avec des initiatives très inspirantes et qui ont rassemblé les jeunes de la Commune de Golfe 1. À l'heure du bilan Marci au cours de la Journée Publique de Reddition des Comptes au Golfe 1, le jeune adjoint au Maire, et militant fervent des FDR (Forces Démocratiques pour la République), Espoir Amévi KOUDJODJI, a tenu à exprimer toutes gratitudes à toute la Communauté Bè. Voici ses mots...

Mes gratitudes...

Pour la troisième fois consécutive, le conseil municipal du Golfe 1 a rendu compte aux mandants que sont les populations.

Cette exigence de la loi sur la décentralisation est à son article 18 qui demande aux élus locaux de rendre compte de leur gestion.

Une règle de bonne gouvernance que nous avons adoptée et qui renforce notre proximité avec nos populations. Du fonctionnement et des investissements, tous les détails de la gestion 2024 sont donnés.

En fin de mandat, c'était également l'occasion de souligner quelques grandes lignes du bilan global des six (06) ans de gouvernance à la tête de la commune Golfe 1.

La décentralisation avec des conseils élus étant une nouvelle expérience au Togo, nous avons essayé quelque chose que les gens peuvent apprécier à juste titre. Si les résultats de cette gestion sont encourageants, comme cela a été dit par la plupart des intervenants à la cérémonie d'hier 17 juin 2025, c'est à mettre à l'actif du collectif : Conseil communal, l'exécutif, le personnel et les forces vives de la commune. Nous avons accordé nos violons malgré nos différences pour bâtir ce bilan que nous défendons tout en reconnaissant des faiblesses liées aux nombreuses attentes non satisfaites. C'est aussi une question de moyens et de priorisation.

Je voudrais ici comme je l'ai fait de vive voix hier à la cérémonie, rendre hommage à la population du Golfe 1 dans toute sa diversité, au personnel qui sous le soleil et la pluie est à l'oeuvre pour rendre service et régler quotidiennement les problèmes des administrés. Mes remerciements en ma qualité de membre de l'exécutif local vont égalememt à la chefferie traditionnelle, les confessions religieuses, aux Comités de Développement de Quartiers (CDQ), les associations de femmes et de jeunes, les services déconcentrés de l'Etat, les opérateurs économiques...

Tous ces acteurs venus d'horizons divers, dans toute leur diversité réligieuse et ethnique, chacun dans son domaine, ont décidé d'apporter leur touche, leur contribution au développement de leur commune. Cette convergence dans la diversité est le socle de la cohésion sociale. C'est en cela que tout discours ou toute considération communautariste est à condamner quand il s'agit d'une commune qui est un Etat en miniature, où les habitants et les différents acteurs sont variés et de plusieurs origines.

Nous avons ce grand devoir de construire nos différents territoires pour le développement du Togo aujourd'hui en difficulté à cause de la mal gouvernance généralisée, source de misère ambiante des populations. Le développement par la base reste l'un des remparts.