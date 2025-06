Soudan: Le Procureur Général Discute de la Coopération et de la Coordination Conjointes avec le Président du Conseil des Droits de l'Homme à Genève

Le Procureur général, Mawlana Al-Fateh Tayfour a rencontré mercredi l'ambassadeur Jörg Lauber, Président du Conseil des droits de l'homme, au Palais des Nations à Genève, où ils ont examiné les perspectives et les opportunités de coopération et de coordination entre le Soudan et le Conseil des droits de l'homme.

La réunion intervient en marge de la participation de la délégation soudanaise à la 59e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, dirigée par le procureur général.

Mawlana Tayfour a donné un aperçu de la situation des droits de l'homme dans le pays, en particulier des efforts de la Commission nationale d'enquête sur les crimes et les violations du droit humanitaire national et international, qui vise à établir la justice, l'état de droit, la responsabilité et à lutter contre l'impunité.

Tayfour a fourni un résumé des poursuites qui ont été enregistrées, transmises à la justice et jugées, ainsi que le déploiement du ministère public et de la police dans toutes les zones où les milices rebelles ont été vaincues, ce qui a eu un impact positif sur le nombre de violations signalées.

Le Procureur général a affirmé la volonté du Soudan de coopérer avec les mécanismes des droits de l'homme et les organisations de la société civile dans les domaines de la sensibilisation et du signalement des violations, dans le but de surmonter la stigmatisation sociale entourant les signalements de violences sexuelles et de viols et de garantir un accès sans entrave à la justice.

Il a soumis la version anglaise du troisième rapport intérimaire de la Commission nationale d'enquête au Président du Conseil des droits de l'homme.

Pour sa part, le Président du Conseil des droits de l'homme a salué la coopération du Soudan avec les mécanismes des droits de l'homme, exprimant sa gratitude pour la participation du Procureur général aux travaux du Conseil, ce qui confirme l'engagement du Soudan à collaborer avec les mécanismes des droits de l'homme.

Il a déclaré que le Conseil est un mécanisme de dialogue et de discussion ciblée pour promouvoir et protéger les droits de l'homme, exprimant ses espoirs de retour de la stabilité et de la paix au Soudan.