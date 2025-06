Afrique de l'Ouest: Appel publique à l'épargne - L'État sollicite 300 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Comme en avril dernier, la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) lance, ce 19 juin 2025, une émission obligataire par Appel public à l'épargne (APE) simultanée sur le marché financier régional de l'UEMOA, pour un montant à lever de 300 milliards FCFA. L'opération est coordonnée par CGF Bourse, arrangeur principal et chef de file, avec Société Générale Capital Securities West Africa comme co-chef de file.

Cette fois, c'est CGF Bourse qui s'y colle pour structurer l'opération obligataire par Appel public à l'épargne (APE) d'un montant de 300 milliards de FCfa émis par la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT). Objet de l'opération : « financer les investissements prévus au budget de l'Etat au titre de l'année 2025 et de soutenir les projets stratégiques de transformation systémique Sénégal Horizon 2050 ».

En optant pour l'émission simultanée d'obligations suivant quatre tranches (A, B, C, D) dont la période de souscription s'étend du 19 au 27 juin 2025, l'émetteur souverain cherche à optimiser la structuration de sa dette et d'attirer des profils variés d'investisseurs, en offrant des taux compris entre 6,40 % et 6,95 % et une maturité maximale 2025-2035, à l'image de l'opération réalisée en Avril dernier sur le marché financier de la Bourse des valeurs mobilières (BRVM).

Ainsi l'opération comporte une tranche A d'un montant de 20 milliards FCFA sur une durée de 3 ans et un taux d'intérêt de 6,40% ; une tranche B d'un montant de 110 milliards FCFA sur 5 ans avec un taux de 6,60% ; une tranche C d'un montant de 110 milliards de FCFA sur 7 ans, avec un taux de 6,75% ; et une tranche D d'un montant de 60 milliards de FCFA sur 10 ans avec un taux de 6,95%.

A la manoeuvre pour la coordination de cette opération, à côté de CGF Bourse, Société Générale Capital Securities West Africa, mandatée en qualité de Co-Chef de file du syndicat de placement de cette émission.

Filiale SGI de Société Générale, Société Générale Capital Securities West Africa figure parmi les spécialistes en levée de fonds notamment sur le marché obligataire, ou elle assume régulièrement des rôles d'arrangeur, chef de file et co-chef de file de syndicats de placement.

Enfin, il assume un rôle plus commercial et orienté vers le placement et s'engage plus fortement dans la distribution des titres ; mobilise son réseau d'investisseurs pour assurer le placement ; participe activement au livre d'ordres lors de la phase de souscription.

Avec plus de 859 milliards de FCFA d'actifs en conservation, Société Générale Capital Securities West Africa est le 2ème teneur de portefeuille sur le marché.

A travers cette structuration, le Sénégal cherche à enrichir sa courbe des taux souveraine ; à améliorer la transparence et la lisibilité du marché obligataire ; et à faciliter la cotation secondaire de ses titres sur le marché financier. L'autre objectif est d'adapter les niveaux de rendement aux profils de risque. Chaque tranche peut proposer un taux d'intérêt (coupon) différent : les tranches courtes auront souvent un taux plus bas, car perçues comme moins risquées ; les tranches longues offriront un rendement plus élevé pour compenser le risque de durée. Cela permet de répartir la charge des intérêts dans le temps et de rendre l'émission plus attractive.