Sénégal: Transformation de la mobilité urbaine à Dakar et dans les villes secondaires - la BM dégage un financement concessionnel de 100 millions de dollars

La Banque mondiale (BM) a approuvé un financement concessionnel de 100 millions de dollars, par l'intermédiaire de l'Association internationale de développement (IDA), pour soutenir la transformation de la mobilité urbaine au Sénégal, dans l'agglomération de Dakar. Il vise à mettre en place un système de transport intégré reliant le réseau express d'autobus (BRT) et le Train express régional (TER) à des réseaux de bus restructurés.

Pour soutenir la transformation de la mobilité urbaine au Sénégal, dans l'agglomération de Dakar, la Banque mondiale (BM) a approuvé un financement concessionnel de 100 millions de dollars. Ce Projet de mobilité urbaine durable à Dakar représente la première phase d'un programme global soutenant l'engagement du pays en faveur du développement territorial et de la croissance durable. Le projet mettra en place un système de transport intégré reliant le réseau express d'autobus (BRT) et le Train express régional (TER) à des réseaux de bus restructurés, tout en structurant et professionnalisant les opérateurs de transport informels et en améliorant la gestion du trafic dans l'ensemble de la zone métropolitaine. Il appuiera également les études préparatoires pertinentes pour la mise en place d'une deuxième ligne de réseau express d'autobus et d'infrastructures essentielles pour la mobilité urbaine dans les villes secondaires.

«Cette opération témoigne de l'engagement ferme du Groupe de la Banque mondiale à soutenir la trajectoire de développement du Sénégal, telle qu'elle est décrite dans la Vision 2050. En transformant la mobilité urbaine à Dakar, ce projet ouvrira des perspectives économiques à 3,8 millions de personnes tout en permettant à des milliers de travailleurs du secteur informel de trouver un emploi structuré bénéficiant d'une protection sociale et de meilleurs parcours professionnels», a expliqué Keiko Miwa, Directrice de la Division Sénégal de la Banque mondiale.

Selon lui, grâce à des partenariats public-privé stratégiques, cette initiative soutient la vision du gouvernement d'une croissance inclusive en mettant en place des systèmes de transport intégrés qui améliorent le développement territorial et renforcent la connectivité entre Dakar et les pôles économiques régionaux. L'initiative intègre des normes de résilience climatique dans la conception des infrastructures, y compris des systèmes de drainage améliorés et des solutions fondées sur la nature pour faire face aux risques d'inondation.

Le déploiement d'autobus à faibles émissions sur les corridors prioritaires, combiné à l'amélioration systématique de la gestion de la circulation, soutiendra la transition du Sénégal vers un développement urbain durable tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur des transports, conformément aux objectifs de croissance verte du pays. L'opération réduira considérablement la durée des trajets sur les principaux corridors tout en jetant les bases des phases futures du développement de la mobilité urbaine, y compris l'extension potentielle à des pôles régionaux et à des corridors de transport en commun supplémentaires.

NDEYE AMINATA CISSE

