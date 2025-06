Sénégal: Valorisation des ressources extractives - La BNDE en appui aux entreprises locales

La Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) et le Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL) ont officialisé hier, mercredi 18 juin 2025, à Dakar, un partenariat stratégique en vue de renforcer l'implication des entreprises locales dans le secteur extractif. Ce cadre de collaboration vise à faciliter leur accès aux opportunités économiques offertes par les industries pétrolières, gazières et minières, grâce à une offre de financement adaptée et un accompagnement technique structuré.

Lors de cet atelier, co-organisé avec le Secrétariat technique du Comité National de Suivi du Contenu Local (CNSCL), la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) a réaffirmé sa volonté d'accompagner les acteurs nationaux dans les filières stratégiques de l'économie sénégalaise. Ce partenariat matérialise un accord signé en 2024 entre les deux institutions, dans le but de promouvoir un développement endogène et inclusif du tissu économique.

Le CNSCL, entité placée sous la tutelle du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, est chargé de la mise en oeuvre opérationnelle de la politique nationale de contenu local. Celle-ci a pour finalité de garantir une participation significative des entreprises nationales, en particulier les petites et moyennes entreprises, aux projets structurants tels que Sangomar, Grand Tortue Ahmeyim (GTA) ou encore Yakaar-Téranga.

«Un accompagnement stratégique et technique est indispensable pour améliorer leur compétitivité», a souligné Mor Bakhoum, Secrétaire technique du Comité National de Suivi du Contenu Local.

DES SOLUTIONS FINANCIERES ADAPTEES AUX REALITES DU SECTEUR

Prenant la parole, Mamadou Faye, Directeur général de la BNDE, a mis en avant l'engagement de son institution à soutenir les entreprises locales du secteur extractif, à travers une offre financière spécifiquement pensée pour leurs besoins. Cette offre inclut des lignes de crédit flexibles, des conditions préférentielles, ainsi que des mécanismes de garantie prenant en compte les contraintes du secteur.

«Consciente des difficultés d'accès au crédit bancaire, la BNDE a mis en place un département dédié, composé d'experts chargés d'orienter, de conseiller et d'accompagner les porteurs de projets à chaque étape de leur démarche», a-t-il précisé.

VERS UN GUICHET UNIQUE POUR UN ACCOMPAGNEMENT INTEGRE

Dans cette dynamique, le CNSCL travaille à la création d'un guichet unique regroupant l'ensemble des partenaires institutionnels. Ce dispositif vise à offrir un accompagnement global administratif, financier et technique aux entreprises locales, en garantissant une meilleure fluidité dans le traitement des dossiers et une orientation stratégique ciblée.

UNE STRATEGIE EN FAVEUR D'UNE TRANSFORMATION DURABLE

Entrée dans sa phase opérationnelle depuis 2021-2022, la mise en oeuvre du contenu local connaît aujourd'hui un renforcement significatif. «De nombreux marchés ayant été attribués avant l'adoption des textes réglementaires, il est désormais impératif que les futurs projets intègrent pleinement les entreprises sénégalaises dans leur chaîne de valeur», a indiqué le Directeur général de la BNDE.

Le partenariat entre la BNDE et le CNSCL s'inscrit ainsi dans une ambition partagée de bâtir une économie extractive plus inclusive, résiliente et orientée vers un développement durable.