Sénégal: Prévention des incidents et sécurité du championnat - La Ligue pro prévoit la reprogrammation des matchs à enjeux

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé des mesures pour assurer une bonne organisation des matchs du championnat de Ligue 1. La reprogrammation et les nouvelles dispositions permettront, selon le président Djibril Wade, de prévenir la violence, les contestations et assurer la sécurité à trois journées de la fin du championnat.

Les incidents notés lors du match Guédiawaye FC-Jaraaf dans le cadre de la 27e journée du championnat disputée le week-end dernier a interpele la Ligue sénégalaise de football professionnel. A trois journées de la fin du marathon, l'instance a annoncé une nouvelle reprogrammation en vue de prévenir d'éventuelles contestations et problémes pour les matchs à enjeux aussi bien à la tête qu'au bas du classement.

«Il nous reste trois journées et puis il y a eu des matchs à enjeux, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu un peu de violence, il y a eu des contestations. Il fallait quand même arrondir les angles et préparer les trois derniers matchs et essayer de voir comment organiser ces matchs-là et comment aujourd'hui aussi faire un calendrier qui est en conformité, qui va tenir compte de tout ce qui est problème. C'était juste ça et partager certaines informations » a-t-il indiqué.

« On va essayer de tout faire pour programmer les matchs à enjeux ensemble, les mêmes jours et les mêmes heures. On va essayer aussi de renforcer la sécurité », ajoute-t-il. Le président Wade d'appeler à plus de sportivité.

« On va aussi essayer de faire des circulaires, parler au club et leur demander quand même que ce n'est pas la fin du monde. Il faut qu'il y ait des descentes, il faut qu'il y ait des montées. Que tout se joue dans la sportivité. J'ai entendu parler de ces incidents. Mais quand même ce sont des choses à déployer et c'est ça qui nous motive. Je trouve que ce n'est pas bien et je condamne ». A noter qu'à trois journées de la fin du championnat, la lutte s'annonce indécise aussi bien pour le titre que pour le maintien dans l'élite.