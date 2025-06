Fatou NDIAYE (Envoyée spéciale en Chine) — Les pays africains et la Chine ont fixé plusieurs domaines prioritaires dans la coopération entre les deux parties. Le directeur du département des affaires africaines de la Chine, Du Xiaohui, a fait face aux journalistes africains en visite en Chine pour revenir sur les discutés lors de la réunion ministérielle des coordonnateurs du forum sur la coopération sino-africaine (Focac).

Le directeur du département des affaires africaines au ministère de affaires étrangères chinois, Du Xiaohui, a rencontré la presse africaine en séjour en Chine pour faire le point sur les conclusions de la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des mesures de suivi du forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue à Changsha, dans la province de Hunan, le 11 juin dernier.

La partie africaine et la Chine ont convenu de renforcer le partenariat dans plusieurs domaines prioritaires. Du Xiaohui annonce l'engagement de son pays à développer l'industrie verte sur le continent. Il s'agira d'accroitre la lutte contre les changements climatiques par des financements et la mise à disposition d'outils qui permettront aux États africains d'assoir leur résilience. En se basant sur les infrastructures technologiques réalisées en Afrique, la Chine soutiendra le développement du e-commerce. « Le développement de l'intelligence artificiel sera également promu », poursuit-il.

L'accord conclu entre les délégations africaines et la Chine encourage également l'intensification de la coopération sécuritaire et dans les armées.

Dans cette coopération, l'importation africaine de produits oléagineux et des céréales sera renforcée. Du Xiaohui a également abordé la politique du président Xi Jinping d'exempter les pays africains de droits de douanes. La mesure vise dit-il, « à renforcer la coopération commerciale entre les deux parties ». Mieux, « elle facilitera l'implantation des sociétés chinoises en Afrique ». Selon toujours le directeur des affaires africaines, l'exonération des frais douaniers des produits importées de la Chine vise à appuyer l'effort de développement des pays africains. « La politique du tarif douanier été mise en oeuvre parce que nous croyons que c'est en travaillent ensemble avec les pays africains, que nous pouvons surmonter les difficultés », a soutenu Du Xiaohui.

Les discussions sur l'exemption de visas aux Africains en cours

Le directeur des questions africaines s'est également exprimé sur la politique chinoise de délivrance des visas aux africains. « Pour la Chine, la politique de visa n'est pas un outil consulaire, mais un outil important pour élargir son ouverture. J'ai eu des échanges avec mes collègues et j'ai appris que les discussions pour l'exemption de visa envers les africains sont toujours en cours », affirme-t-il.

Il rappelle en outre que, « la politique de visa a pour objectif de promouvoir les échanges entre la Chine et le reste du monde, mais elle a également pour mission d'assurer la sécurité d'un pays, de tenir l'équilibre, la sécurité et la coopération internationale ainsi, un minimum de prudence est de mise, mais de toute façon la Chine restera résolue à promouvoir l'ouverture unilatérale ». Le directeur du département des affaires africaines d'affirmer par ailleurs, « Quel que soit l'évolution de la situation internationale et le niveau de développement de la Chine, nous continuons avec l'intention de faire du renforcement de la solidarité et de la coopération avec l'Afrique, une priorité de la diplomatie chinoise ». Pour rappel, la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en oeuvre des actions de suivi du forum sur la coopération sino-africaine (Focac) du 11 juin 2025, a été présidée par Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères.

Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, pays assurant la coprésidence africaine du Focac, a dirigé la partie africaine. Le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) est une plateforme de dialogue et de coopération entre la Chine et les pays africains. Il a été créé en 2000 et se réunit tous les trois ans, alternativement en Chine et en Afrique. Il vise à renforcer les relations économiques et politiques entre la Chine et le continent africain.