Afrique: Coupe du Monde des Clubs - El-Shenawy : « Contre Palmeiras, il faut gagner, pas gérer »

Héros face à l'Inter Miami, Mohamed El-Shenawy ne veut surtout pas s'en contenter. Jeudi, face à Palmeiras, le capitaine d'Al Ahly appelle ses coéquipiers à hausser le ton. « On joue pour gagner, pas pour faire un nul », prévient le gardien de 35 ans.

Sa parade exceptionnelle sur une frappe de Lionel Messi dans le temps additionnel a permis aux siens d'arracher un point (0-0) en ouverture du Mondial des clubs. Un arrêt réflexe ? Pas vraiment. « Contre Messi, il faut envisager tous les scénarios. Je ne m'attendais pas à une frappe depuis cet angle, mais Dieu m'a aidé à sortir le ballon. »

Un éclair de lucidité qui symbolise ce qu'Al Ahly devra produire pour dominer Palmeiras, dominateur face à Porto (17 tirs) sans réussir à marquer. Le gardien international égyptien le sait : la rencontre de jeudi (12h, heure locale) sera décisive. « On abordera ce match avec une grande concentration. Les joueurs savent ce que cela représente. L'objectif est clair : la victoire. Les détails feront la différence. »

Une nouvelle menace

Ce sera la troisième confrontation entre les deux clubs au Mondial des clubs. En 2021, les Cairotes avaient pris le dessus aux tirs au but. En 2022, ils s'étaient inclinés d'un rien, en l'absence de plusieurs internationaux retenus à la CAN. « Lorsqu'on a gagné, nous étions mieux préparés. Lors de la défaite, on avait des absents. Cette fois encore, ce sera intense et difficile », résume El-Shenawy.

L'enjeu est d'autant plus grand que le Groupe A reste complètement ouvert après trois 0-0. Une victoire, et le vainqueur se rapprocherait des huitièmes de finale.

Côté Palmeiras, tout le monde est là, et l'un des dangers se nomme Estevão. L'ailier de 17 ans, promis à Chelsea, est en pleine ascension et apporte un souffle nouveau dans les rangs brésiliens. Al Ahly, de son côté, devra composer sans Emam Ashour, Taher Mohamed Taher ni Ahmed Nabil Kouka, tous blessés.

Préparés pour midi

Autre défi de taille pour les Égyptiens : l'horaire. Le match se jouera à midi pile, sous la chaleur du New Jersey. Pas vraiment habituel pour le groupe. « On n'a pas l'habitude de jouer à cette heure-là. On s'y prépare depuis deux jours, en avançant nos réveils et nos routines », confie le capitaine. « Tous les joueurs sont prêts. »

Pour autant, El-Shenawy sait qu'un atout non négligeable accompagnera les siens en tribunes : le public. Ils étaient près de 40 000 Égyptiens à s'être réunis à Times Square avant le match contre Miami. Le gardien l'assure, cette ferveur fait la différence : « Quand les supporters sont là, c'est une source d'énergie incroyable. Contre Palmeiras, il y aura du monde des deux côtés. Inch'Allah, on les rendra fiers. »

Alors que la compétition tarde à s'emballer dans ce groupe, le message du capitaine est limpide : « On a tourné la page de Miami. Maintenant, il nous faut un résultat. »