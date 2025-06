LIBREVILLE — Plus de 300 000 personnes, environ 31 % des 967 000 habitants de Libreville ont désormais accès de façon durable et permanente à l'eau potable grâce à la mise en service d'une station de pompage destinée au Grand Libreville.

« Dix ans sans eau potable : effacés ! Dix ans sans espoir : oubliés ! Dix ans de souffrance : terminés ! », lance le président Adesina aux habitants de quartiers périphériques de Libreville.

Le chef de l'État gabonais, Brice Oligui Nguema, et le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ont procédé le 16 juin à l'inauguration d'une station de pompage d'eau potable marquant la fin d'une crise de l'eau qui a duré dix ans dans le quartier densément peuplé de PK5, à Libreville.

La station, dotée d'une capacité de 57 600 m3 d'eau par jour, doit alimenter en eau potable 128 000 personnes dans sept quartiers au nord de Libreville.

« Ces dernières semaines, nous aussi nous pouvons nous considérer comme des habitants d'une grande capitale. L'eau coule aussi dans nos robinets », se réjouit Sandrine Onanga, mère de famille de 33 ans qui habite le PK5, le quartier où est installée la station de pompage. « Ça faisait huit ans, qu'on n'avait plus aucune goutte d'eau. On avait même oublié l'existence du robinet ! », lance Astrid Momboukou, venue assister à l'inauguration de l'ouvrage.

Depuis de nombreuses années, les robinets de certains quartiers de la capitale gabonaise s'étaient taris. « Maintenant c'est du passé. On ne trimballe plus les bidons pour faire des kilomètres pour avoir de l'eau. On n'attend plus tard dans la nuit, les citernes de la police qui viennent nous servir l'eau chaque 2 ou 3 jours », se réjouit Sandrine, sourire aux lèvres : « C'est du passé, c'est maintenant un vieux souvenir », dit-elle sous une fine pluie qui tombe sur Libreville ce lundi.

La station de pompage d'eau, inaugurée par les deux hauts responsables en présence des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des partenaires du développement et surtout d'une population enthousiaste, a été construite dans le cadre du Programme intégré d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Libreville (PAIEPAL).

Ce programme, d'un coût total de 117,40 millions d'euros, a été financé par un prêt de 75,4 millions d'euros de la Banque africaine de développement et un autre de 42 millions d'euros de l'Africa Growing Together Fund (AGTF), un fonds abondé par la Banque populaire de Chine et géré par le Groupe de la Banque africaine de développement.

Le programme contribuera à assurer une meilleure qualité de la desserte en eau potable à Libreville à travers l'amélioration du taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de la capitale gabonaise. Il permettra également d'améliorer la gouvernance du secteur de l'eau et de l'assainissement, tout en renforçant la capacité des différents acteurs du secteur en vue de sa transformation.

Plus de 300 000 personnes, environ 31 % des 967 000 habitants de Libreville ont désormais accès de façon durable et permanente à l'eau potable grâce au programme. Les communes bénéficiaires sont Libreville, Akanda, Owendo et Ntoum.

M. Adesina a rappelé comment la station de pompage allait mettre fin aux souffrances quotidiennes des habitants des communes concernées : « Dix ans sans eau potable : effacés ! Dix ans sans espoir : oubliés ! Dix ans de souffrance : terminés », a-t-il affirmé.

La Banque, un partenaire fiable et déterminant du Gabon

M. Adesina a rappelé comment, au cours de son mandat de 10 ans, la Banque avait été un partenaire au développement fiable et déterminant pour le Gabon. « De 1974 à 2014, les approbations cumulées par le Groupe de la Banque africaine de développement en faveur du Gabon s'élevaient à un milliard de dollars. Depuis mon élection en 2015, nous avons engagé 1,5 milliard de dollars supplémentaires, soit un volume 1,5 fois supérieur à celui approuvé au cours des 40 années précédentes », a-t-il souligné.

Selon le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoye, le projet a permis de renforcer significativement les infrastructures d'adduction d'eau potable. Il a notamment conduit au renouvellement de 150 kilomètres de canalisations, ainsi qu'au renforcement et à l'extension de 150 kilomètres du réseau de distribution, sans compter la construction ou la réhabilitation de plusieurs châteaux d'eau et l'installation d'une soixantaine de bornes-fontaines à Libreville, entre autres réalisations.

La station de pompage PK5, est la principale infrastructure du programme -- volet eau potable --, approuvé en 2018 par le Conseil d'administration du Groupe de la Banque.

« La Banque africaine de développement n'a pas ménagé ses efforts pour donner corps à ce programme... Cela faisait 10 ans que certaines infrastructures n'avaient pas reçu de gouttes d'eau [et] ma gratitude va à l'endroit de la Banque pour son engagement en faveur du Gabon », a ajouté M. Tonangoye lors de son allocation.

M. Adesina a reçu l'une des plus hautes distinctions civiles du Gabon

Peu avant l'inauguration de la station de pompage, une autre cérémonie a mobilisé les dignitaires par sa solennité. Le président Adesina a reçu, des mains du président gabonais, les insignes de Grand officier de l'Ordre du mérite gabonais, l'une des plus hautes distinctions honorifiques du pays.

Salué pour son leadership visionnaire, Akinwumi Adesina, surnommé « l'optimisme en chef de l'Afrique », achève le 31 août prochain son double mandat de dix ans à la tête du Groupe de la Banque africaine de développement. Depuis 2015, il a mené de grands projets transformateurs en Afrique à travers les cinq priorités opérationnelles appelées « High 5 » : éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie ; nourrir l'Afrique ; intégrer l'Afrique ; industrialiser l'Afrique ; et améliorer la qualité des populations en Afrique. Au total, 565 millions de personnes ont vu leur vie transformée grâce à la mise en oeuvre de ces cinq piliers de développement du continent. Dans le secteur de l'eau uniquement, 63 millions de personnes ont eu accès à de l'eau potable, et 34 millions à des services d'assainissement.

De grands projets soutenus par la Banque au Gabon

Depuis plusieurs décennies, le Groupe de la Banque appuie le développement socioéconomique du pays à travers la diversification de ses secteurs stratégiques. Il est le principal partenaire du Gabon en matière d'infrastructures.

La Banque a ainsi financé la construction d'un nouveau terminal de marchandises à Owendo, le « New Owendo International Port ». Grâce à son interconnexion mer-route-rail et à une logistique 24/24 h, ce port polyvalent (minerais, bois, conteneurs), d'une capacité de quatre millions de tonnes par an, a réduit les délais de transit et diminué les coûts de manutention de 30 %.

Il constitue aujourd'hui un maillon essentiel de la chaîne logistique gabonaise, au service de la diversification économique voulue par les autorités. C'est dans cette dynamique que le président gabonais a fait visiter à M. Adesina la zone d'investissement spéciale de La Baie des Rois, située à 18 km du port. Cette façade maritime modernisée de la capitale vise à attirer des investisseurs immobiliers internationaux afin de relancer l'économie nationale et de créer de la richesse au profit des populations.

De même, la Banque permettra au Gabon de se doter d'une centrale hydroélectrique à Kinguélé Aval, qui est cours de construction grâce au tout premier partenariat public-privé dans le secteur de l'énergie au Gabon, qui fournira 40 mégawatts additionnels d'énergie fiable, abordable et propre.

L'institution finance la construction de la route Ndende-Doussala, un des maillons essentiels du corridor Libreville-Brazzaville qui permettra de relier directement le Gabon au Congo, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre ces deux pays voisins ainsi que l'intégration régionale.

Avec un portefeuille actif de 612,26 millions de dollars, la stratégie d'intervention du Groupe de la Banque au Gabon s'articule autour de deux domaines prioritaires : le soutien à la mise en place des infrastructures durables en appui à l'industrialisation ; et l'appui à l'amélioration de la gouvernance économique et du climat des affaires en faveur de l'inclusion sociale.

Après l'inauguration de la station de pompage, le président gabonais et M. Adesina ont visité deux familles dans deux quartiers différents qui, jadis, étaient parmi les plus durement touchés par le manque d'eau. Ils ont également visité, l'École nationale pour les enfants déficients auditifs qui accueille des centaines d'enfants malentendants. Depuis son raccordement à l'eau potable, l'école a connu une amélioration significative des conditions d'hygiène.

